El joven herido tras caer de la cubierta de un pabellón es intervenido y evoluciona de sus heridas

Hospital Torrecárdenas





El joven de 19 años que resultó herido en la tarde de este domingo tras ceder el techo de un pabellón deportivo al que se había subido en Almería capital evoluciona tras el accidente después de haber ingresado en el Hospital Torrecárdenas de Almería, donde se ha programado una intervención quirúrgica ante sus heridas en uno de los hombros.



El afectado cayó desde el techo del pabellón antes de las 14,50 horas, según el aviso remitido por parte de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) al servicio unificado de emergencias 112, en la que señalaba el desplome del joven tras subirse al tejado y pisar una claraboya que cedió, lo que provocó su caída en altura desde unos ocho o diez metros.



El accidente movilizó al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a los Bomberos de Almería, quienes procedieron a la apertura de puertas de la nave, en la que no se celebraba ningún evento en ese momento y en la que no había nadie.



En este sentido, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha felicitado la labor de los cuerpos actuantes y que atendieron al herido "con total eficacia", según ha explicado en declaraciones a los medios.



En cuanto al herido y una segunda persona que le habría acompañado, el primer edil ha considerado que "simplemente estaban donde no tenían que estar" y "caminaron por donde no tenían que caminar" tras acceder a una zona que "no es peatonal" y que "no está preparada par que la gente camine" por ella.



"Desconozco cual era la intención de caminar por la cubierta de un pabellón en horario del pabellón cerrado y donde no se estaba desarrollando ninguna activdad", ha añadido el regidor, quien ha rechazado las críticas que desde las redes sociales ha realizado el PSOE al respecto al entender que "las instalaciones deportivas de los barrios no están bien conservadas" y que la valla de seguridad "no estaba completa".





--EUROPA PRESS--