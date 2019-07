El incendio originado en Terque calcina una zona que había sido repoblada tras otro fuego en 1991

Magnitud del incendio y labores de extinción del incendio de Terque





El incendio forestal originado en Terque (Almería), sobre el que se trabaja desde el pasado sábado y que se ha extendido sobre seis términos de los municipales localizados en el valle del Andarax, con especial incidencia en el pueblo de Huécija, ha consumido una zona de pino que había sido repoblada con anterioridad tras otro incendio que tuvo lugar en 1991.



Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press el alcalde de Terque (Almería), José Nicolás Ayala (PSOE), quien ha asegurado que la imagen que ha quedado del monte tras el incendio es "desoladora", si bien ha reconocido que "podría haber sido peor" si no hubiese sido por la actuación del dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales (Infoca), que trata de dar por controladas las llamas tras haber estabilizado el fuego este domingo.



Ayala ha relatado la "preocupación" vivida durante el fin de semana, cuando el incendio que pudo originarse por la caída de un rayo, según las primeras hipótesis de los investigadores, llegó a ser declarado de nivel 2 dentro del plan de emergencias por incendios forestales, lo que motivó la activación de la unidad militar de emergencias (UME).



"El sábado por la noche cuando empezó el viento nos pusimos muy nerviosos al pensar que la cosa podría haber sido grave. Por suerte, dentro de lo malo, no ha ocurrido lo peor", ha dicho el primer edil terqueño, quien este lunes ha podido observar 'in situ' los efectos de las llamas, que han dibujado un "horizonte negro" en la sierra.



No obstante, se ha mostrado optimista después de que la actuación del Infoca haya evitado daños humanos y materiales, ya que incluso peligraban varios cortijos que se encontraban en el término municipal de Huécija, uno de los más afectados ya que de las aproximadamente 1.200 hectáreas afectadas, cerca de la mitad se encuentran en el municipio.



"Ha sido una pena lo que ha ocurrido. Nosotros estábamos en fiestas, así que imagínate las ganas de fiesta que teníamos sabiendo de la situación, viendo el humo y las cenizas", ha explicado por su parte la alcaldesa de Huécija, Ana María Vizcaíno (PP), quien se ha mostrado agradecida por la "dura labor" y la exposición de los miembros del Infoca.



Así, ha detallado que entre los dueños de fincas rurales afectadas, que fueron desalojados de forma preventiva, se encuentra uno de sus propios ediles. "Mi concejal subió y estuvieron saneando alrededor para que el fuego no llegara hasta que les dijeron que se tenían que ir", ha explicado en relación a las labores que de una y otra parte se hicieron para evitar el alcance del fuego, que finalmente no avanzó por el barranco del infierno, puesto que de lo contrario "se temía por la ermita de la Cruz".



Con esto, los ediles de ambos municipios esperan que sea factible poder repoblar el territorio consumido por las llamas, que ha ocupado una "gran extensión de terreno", que también ha llegado a los términos de Íllar, Instinción, Bentarique y Enix.





--EUROPA PRESS--