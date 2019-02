El III Plastic Festival se promociona en San Valentín con frases de canciones en los pasos de peatones

Desde hoy pueden leerse extractos de las letras de los grupos participantes en la edición de este año en El Ejido, Balerma, Santa María del Águila y Santo Domingo





EL EJIDO.- El III Plastic Festival vuelve a aprovechar este año la celebración de San Valentín para promocionar una cita musical que, tras cumplir tres años, comienza a consolidarse en la provincia como uno de los eventos de música indie más relevantes y concurridos, que tendrá lugar el próximo 27 de abril en la Caseta Municipal de El Ejido dentro de la programación cultural de San Marcos.

En esta ocasión, 'Love Plastic' ha vuelto a incluir la colocación de diferentes extractos de canciones de algunos de los grupos que componen el cartel de este año en los pasos de cebra de zonas como la avenida Príncipes de España de El Ejido, de las calles Lisboa y avenida Daza de Santa María del Águila, avenida Oasis de Santo Domingo y avenida Príncipe Felipe y calle La Loma de Balerma.

De esta manera, pueden leerse frases como 'Un matiz, un sabor, una sola razón para verte reír', del grupo Amatria; 'Toda la vida soñando en este mundo hecho de papel', de Fuel Fandango; 'Yo podría darte todo el universo. Todo el universo para mí es pequeño', de La Casa Azul; y 'Malgasto mi tiempo si no vives aquí. No escrito y no miento y así no sé vivir', de la agrupación Loudly.

Esta acción se completa con una gran novedad como es la colocación en las marquesinas de la línea de autobuses urbano de un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance que se activa acercando el móvil al punto que se indica. Ello permitirá la reproducción automática de un video con una de las canciones que podrá escucharse durante la celebración del festival. Este sistema se ha instalado en las paradas del Bulevar, frente a Esfera; la carretera de Almerimar, en la parada de Hospital de Poniente; y la avenida Almerimar, en la rotonda de Velas Blancas. Además, frente al banco de espera de cada parada, en el suelo, pueden leerse también las letras de las canciones reproducidas en el video.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a los concejales, Julia Ibáñez y José Andrés Cano; y uno de los promotores del evento Adrián Buendía, ha comprobado hoy la originalidad de esta iniciativa con la que se pretende hacer partícipes e involucrar a la ciudadanía. A este respecto, el regidor ha querido agradecer a la empresa promotora del Festival, Tack Gang, "la gran apuesta que hacen con esta iniciativa por San Marcos, por la cultura en general y por el colectivo de jóvenes al organizar esta actividad que ya ha logrado consolidarse y que, además, se llevará a cabo en unas fechas próximas a la celebración de nuestras fiestas". Góngora ha recordado que desde el Ayuntamiento y más concretamente desde el área de Cultura, "nos hemos volcado con este evento que resulta muy apetecible para los amantes de este estilo musical, sea cual sea su edad y que, como ya se ha dicho, se celebrará en la Caseta Municipal, posibilitando así una mayor asistencia y sin causar molestias a los vecinos". El alcalde ha hecho hincapié en que "el cartel del Festival goza de una magnifica calidad con grupos de primer nivel que, estoy convencido, garantizarán el lleno absoluto".

La edil de Cultura, Educación y Juventud ha explicado "la buena aceptación que ya tuvo el año pasado el 'Love Plastic' con la decoración de los pasos de cebra. Está claro que se trata de una acción de promoción que contribuye a engrandecer las fiestas de San Marcos y con la que, como no podía ser de otra manera, nos hemos vuelto a volcar". La edil ha incidido en que "ya el año pasado, fueron más de 1.800 personas las personas que consiguió congregar esta actividad, parte de ellas se desplazaron desde fuera de la provincia para disfrutar de esta gran cita musical, de la que ya se han vendido más de 1.000 entradas". Por su parte, Buendía ha explicado "que el objetivo de 'Love Plastic' no ha sido otro que el de dar un sentido distinto a esta actividad, al tiempo que otorgarle un enfoque cultural".

Recordar que el Festival arrancará a las cinco de la tarde y se prolongará hasta la madrugada, con más de 12 horas de música sin descanso, dando cabida a 6 actuaciones en directo, además de distintas sesiones de djs. Habrá una zona cubierta por una carpa y otra al aire libre con backstage, área VIP, servicio de barra, catering, zona market y de descanso y relax con sombras. La edición de este año contará con dos cabezas de cartel, una será Fuel Fandango y la otra aún se mantiene en secreto, además de Aurora & The Betrayers, Amatria, Loudly, Toño y JuanPopp, entre otros