El IES ‘Nicolás Salmerón’ celebra su I Jornada Cultural

ALMERÍA.- La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisca Fernández, ha visitado esta mañana el IES Nicolás Salmerón con motivo de la celebración de las I Jornadas culturales que tienen como referencia el nacimiento, hace hoy 181 años, de este almeriense nacido en Alhama de Almería que fue presidente de la I República Española.

La delegada, que ha estado acompañada de la directora del centro, María del Mar Jiménez, ha felicitado al instituto por el trabajo desarrollado en estas jornadas y se ha referido a la figura de Nicolás Salmerón, recordando su “pensamiento renovador caracterizado por la defensa a ultranza de la dignidad humana, de cuya obra e influencia, también, somos beneficiarios”.

Francisca Fernández ha llamado la atención acerca de la similitud de las palabras de este ilustre almeriense en referencia a la enseñanza y a la educación, con las del artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que estable las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, entre las que se encuentra la de garantizar el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social.

Escribió Salmerón que “es de rigurosa justicia emancipar la Enseñanza de todo extraño poder, y convertirla en una función social, sin otra ley que la libre indagación y profesión de la verdad". En esta cita estaba el germen de un concepto del derecho a la educación de las personas que las hace libres de ataduras, y les permite el ejercicio y la satisfacción del resto de los derechos humanos reconocidos universalmente.

Asimismo, Fernández ha aludido al ideario pedagógico de Nicolás Salmerón, que apostó por una escuela neutra, tolerante y abierta a la realidad exterior, coeducativa, donde la actividad personal y la experiencia creativa del alumno, utilizando diversas fuentes de aprendizaje, constituía el eje del trabajo escolar. Esto inspiró el programa educativo de la II República española y pese a la incomprensión social y política posterior, su estilo ha permanecido en posteriores reformas educativas.

Desde hoy hasta el viernes día 13 se desarrolla un programa de actividades que que ha comenzado hoy con la inauguración de un mural cerámico diseñado por el alumno de la Escuela de Artes de Almería, Carlos López, ganador del concurso que el centro celebró hace unos días con motivo de esta jornada y recibiendo una mención por parte del alcalde de Alhama, Cristóbal Rodríguez.

La conferencia inaugural de las jornadas ha versado sobre “La fuerza de un compromiso. Nicolás Salmerón y Alonso (1837-1908)”, impartida por la profesora de la UAL, María del Carmen Amate y ha habido una lectura de poemas por parte de José Tuvilla, Pilar Quirosa y Concha Castro, amenizado por la pianista María Ángeles Castaño.

Además, la delegada ha entregado el tercer galardón de la Olimpiada Nacional de Matemáticas a un alumno del centro, Javier López, de 1º de Bachillerato y se ha abierto una exposición de documentación sobre Salmerón y Alonso.

Mañana se celebrará una Gymkana urbana con el titulo “Descubriendo el Parque Nicolás Salmerón” a cargo del alumnado de 4ª de ESO, en colaboración con el alumnado de la Universidad de Almería del máster de Secundaria.

El jueves 12 tendrá lugar la representación teatral “Nicolas Salmerón: The life of a President of the First Sapnish Republic” de Laudelina Callejón, basado en el cómic realizado por María del Carmen Amate y J.M. Beltrán y una charla-taller a cargo de Vicente Fernández titulada “Lorca y su relación con Almería. Una voz que silenció la guerra” y el viernes, 13 de abril, se clausurará la jornada con una excursión guiada a Alhama de Almería y una visita al Patrimonio histórico-artístico de la localidad.