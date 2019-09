El Hospital Torrecárdenas contará con un nuevo PET TAC en la Unidad de Medicina Nuclear

El consejero Aguirre, en su visita al Hospital Torrecárdenas





El consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha anunciado este jueves durante su visita al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería que el centro hospitalario contará con un nuevo PET TAC en la Unidad de Medicina Nuclear.



Esta tecnología, denominada 'Tomografía por Emisión de Positrones', realiza una exploración no invasiva de diagnóstico por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano.



El consejero ha declarado que este nuevo equipo "sitúa a Almería en la vanguardia tecnológica sanitaria, ya que también se incorporan seis TAC y dos aceleradores lineales de electrones, y además el endoscopio para operaciones intracraneales está en funcionamiento ya".



Esta técnica de imagen por PET TAC supone un avance en la detección precoz de tumores y posibilita que se planifique el tratamiento más adecuado desde sus inicios, aumentando así las posibilidades de éxito.



En el Hospital Universitario Torrecárdenas se realizan al año por parte de los profesionales de la Unidad de Medicina Nuclear más de 8.800 exploraciones en pacientes.



De ese total se derivaron al Hospital Virgen de las Nieves de Granada a 577 pacientes (749 en el año 2018), que gracias a la puesta en marcha de esta tecnología en el hospital almeriense no tendrán que salir de la provincia para someterse su diagnóstico.



Este equipamiento de PET TAC para el Hospital Torrecárdenas se encuentra en fase de contratación, y la fecha de incorporación al recinto hospitalario está por cerrar.



De otro lado, el consejero ha recordado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación por un presupuesto de 6,8 millones de euros el equipamiento clínico y de las habitaciones del Materno-Infantil.



"Esperamos que en el primer tramo de 2020 sea una realidad la conexión entre el edificio del Materno-Infantil y el Hospital Universitario Torrecárdenas, para lo que hemos consignado 3,5 millones de euros", ha señalado. Aguirre ha añadido que la construcción de las Consultas Externas adjuntas al Materno-Infantil cuenta con un millón de euros de presupuesto.



La Consejería de Salud y Familias prevé la apertura del ala de Pedriatría y de Ginecología del Materno-Infantil antes de que acabe 2019.



BALANCE DEL PLAN VERANO 2019



Por otro lado, el consejero y el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, han hecho balance del Plan Verano 2019, en el que el centro sanitario almeriense no ha cerrado ninguna cama hospitalaria ni quirófano durante estos meses.



Vida ha recordado que mantener en servicio todas las camas del Hospital ha necesitado un incremento del 28 por ciento de las contrataciones de personal en comparación con el año pasado, y el aporte de 1.260.000 euros más por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.



En principio, "conseguir tanto personal durante los meses de verano parecía un reto difícil, pero se consiguió".



Además del aumento de contrataciones del personal, el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas ha asegurado que "hemos constatado que muchos de los pacientes han disfrutado de habitación única, objetivo al que queremos dirigirnos tanto en Torrecárdenas como en el nuevo Materno-Infantil".



Además, mantener todas las camas en servicio "ha generado un grado de satisfacción nunca antes alcanzado entre pacientes, familiares y profesionales".



Según encuesta realizada a pacientes de diferentes servicios médicos y quirúrgicos, la satisfacción de los mismos en lo referente a confortabilidad asciende al 91 por ciento de los que ocuparon habitaciones individuales. El trato recibido se percibió como 'muy bueno' o 'excelente' en el 90 y 91 por ciento de los ingresados este verano. Los que compartieron habitación calificaron este aspecto como 'muy bueno' o 'excelente' en el 88 y 81 por ciento respectivamente.



REESTRUCTURACIÓN



Esta experiencia "ha reforzado nuestro objetivo de colocar, como prioridad principal, la reestructuración del Servicio de Urgencias una vez trasladadas Toco-Ginecología y Pediatría al Hospital Materno-Infantil, destinando un presupuesto de obra de tres millones de euros", ha recordado Manuel Vida.



En las áreas de hospitalización la dinámica de trabajo "ha sido de mayor calidad por no tener saturadas las plantas al 100% como venía ocurriendo".



Los profesionales han dispuesto de más tiempo para atender a cada paciente, mejorando así la calidad y los cuidados ofrecidos, la seguridad del paciente y la mejora percibida por pacientes y familiares en cuanto a trato personalizado y asistencia.



Durante este periodo se han ejecutado numerosas obras en el hospital, como son la instalación de nueva climatización en Bola Azul por un importe de 40.000 euros, reformas en el área quirúrgica en ejecución por importe de 260.000 euros, además de las que ya se venían llevando a cabo en el área de las nuevas instalaciones de Psiquiatría, entrada principal del Materno-Infantil y zonas de conexión con el edificio central.



INCORPORACIÓN DE UN NEURONAVEGADOR



El Hospital Universitario Torrecárdenas también cuenta con un nuevo neuronavegador que se utiliza en las intervenciones de cirugía cerebral y supone un avance en el tratamiento quirúrgico de los tumores malignos. En su funcionamiento dos elementos independientes que funcionan de manera conjunta.



Se combinan las imágenes obtenidas por resonancia magnética o a través de un TAC y esas imágenes se localizan mediante un funcionamiento similar al de los 'GPS' que permite delimitar los tumores mediante infrarrojos. Así se realiza una imagen de los tres planos del cerebro (axial, sigital y coronal).



Igualmente, el centro hospitalario ha incorporado recientemente un nuevo microscopio quirúrgico de última generación que está considerado en la actualidad como uno de los mejores equipamientos para cirugía cerebral y espinal.



Con esta nueva tecnología "mediante técnicas de fluorescencia podemos abordar lesiones vasculares con resecciones más seguras y precisas".



Este nuevo equipamiento "lo utilizamos ya para cirugía espinal y cerebral ya que, gracias a la imagen que aporta, realizamos una cirugía de manera más segura y se puede realizar un trabajo que ofrece mejores resultados para el paciente", ha dicho.



Este nuevo microscopio combina modalidades de visualización óptica y digital y ofrece una sonda de microinspección que trabaja de manera asociada al sistema robotizado controlado por el cirujano.

