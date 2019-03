El Hospital Provincial albergará el primer Museo Nacional del Realismo Contemporáneo de España

El presidente de Diputación, junto a Antonio López y Andrés García Ibáñez





El Hospital Provincial de Almería, en pleno proceso de rehabilitación por parte de la Diputación Provincial desde el 28 de septiembre de 2017, albergará en el edificio primigenio del siglo XVI el primer Museo Nacional del Realismo Contemporáneo de España. Este ambicioso proyecto cultural está avalado por Antonio López, el "gran maestro del Realismo español", y por Andrés García Ibáñez, quienes han mostrado su "compromiso" por traer a Almería un espacio cultural con "proyección internacional".



El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto con López y García Ibáñez, y miembros de la Fundación 'Ibáñez-Cosentino', ha rubricado este jueves el convenio para la creación del museo, que "dotará de contenido cultural de primer nivel el Hospital Provincial".



García ha explicado que "no hay ningún museo de estas características", dedicado al Realismo desde 1900 hasta la actualidad, en España, y que ha sido posible traerlo a Almería "gracias al compromiso de dos compañeros de viaje inmejorables, como son Antonio López, el gran maestro del Realismo español, y el pintor almeriense Andrés García Ibáñez", uno de los máximos exponentes de esta corriente artística y muy vinculado a López desde hace más de veinte años.



El acuerdo alcanzado entre la Diputación de Almería y la Fundación 'Ibáñez-Cosentino' establece la instalación del museo en el antiguo Hospital de Santa María Magdalena, el único edificio del siglo XVI que permanece en pie en la capital, que compone el núcleo central del Hospital Provincial. Para ello, los trabajos de restauración ya se han enfocado en la adaptación técnica del inmueble a su uso como espacio museístico, atendiendo a las recomendaciones realizadas por los propios López y García Ibáñez.



El objetivo pasa por "no solamente recuperar un magnífico edificio histórico para la ciudad, sino crear el mejor museo que tenga Almería", ha afirmado Juan Manuel Martín Robles, director de la Fundación 'Ibáñez-Cosentino'. Las previsiones apuntan a que el museo "esté en condiciones de poder ser visitado para finales de 2020", por lo que el convenio de puesta en marcha de este espacio también recoge "una primera aportación de 36 obras, de gran nivel histórico y artístico, algunas de ellas piezas fundamentales del Realismo español contemporáneo, de 33 artistas".



Dentro de esta primera colección, destaca el importante espacio que ocuparán "Antonio López y el grupo de los realistas de Madrid", que supondrá el 45 por ciento de la misma y se convertirá en "el núcleo central del museo". El propio López ha donado más de una veintena de algunos de sus mejores trabajos, considerados como "obras maestras del Realismo español contemporáneo".



MUSEO ÚNICO EN ESPAÑA



Andrés García Ibáñez ha reivindicado que "el Realismo es la gran aportación española en el cómputo global de la Historia del Arte europeo, ya que España ha sido un país de grandes individualidades y, casi todos esos artistas, desde el Gótico tardío, han apostado por el Realismo. Un estilo austero, seco, sin florituras, sin concesiones a lo retórico y a lo superfluo".



Esta tendencia del arte español "se puede contemplar en museos de todo el mundo y de España, pero sólo hasta 1900, ¿qué pasa después? No está musealizado, por eso, este museo es una gran oportunidad, primero, para la ciudad, y también para el Realismo español contemporáneo".



Así, el museo que se instalará en el Hospital Provincial de Almería será "un proyecto ambicioso", centrado en la historia del Realismo desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, una corriente "que está documentada, pero no musealizada y eso hace mucha falta", ha subrayado García Ibáñez.



Por su parte, Antonio López ha explicado que "el Realismo contemporáneo cuenta cosas de nuestra época que sólo puede hacer la figuración", una técnica a la que "no se le presta la suficiente atención", de ahí la importancia y lo "maravilloso" de que "se haga en Almería un museo que contemple toda la extensión de la figuración".



López se ha mostrado "dispuesto a colaborar todo lo que pueda por la cultura", ya que "esto es bueno para Almería, para los pintores y para la sociedad en general", y ha adelantado que los hijos de muchos de los autores realistas de los que se hablará en este museo, en su mayoría ya fallecidos, han mostrado su predisposición a colaborar para enriquecer sus fondos.



El futuro Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería albergará "obras de primer nivel", con autores como Sorolla, Pinazo, Ramón Casas, Sunyer, Golucho o Beruete, quien, según López, "debe ser quien abra el museo, porque es el primero que pintó España, Madrid, como son, antes incluso que Sorolla".



Si ya se ha cerrado con la Fundación 'Ibáñez-Cosentino' la primera colección del espacio museístico, García Ibáñez ha anunciado que están manteniendo "conversaciones con el Museo del Prado para que presten obras de los inicios del Realismo contemporáneo, a principios del siglo XX". Además, "se intenta involucrar también al Ministerio de Cultura para tocar a la puerta del Museo Reina Sofía".



UN PROYECTO "POR ENCIMA DE VAIVENES POLÍTICOS"



El presidente de la Diputación de Almería ha adelantado que la institución provincial tiene previsto "implementar en sus presupuestos anuales una partida para la adquisición de nuevas obras para el museo", con el objetivo de dotarlo de fondos de calidad. García ha destacado que el proyecto "tiene que estar por encima de vaivenes políticos", aunque se ha mostrado confiada en que "ninguna fuerza política dejará escapar un hecho histórico y con tanta importancia para la provincia como este".



Además, ha recordado que la musealización del edificio central del Hospital Provincial, "ya está en marcha" y tiene una primera colección, por lo que "la Corporación Provincial que esté a finales del 2020 inaugurará este museo con toda la ilusión del mundo". En ese sentido, el pintor Andrés García Ibáñez ha señalado que "tan sólo el valor de la veintena de obras donadas por Antonio López es ya incalculable".



"Almería será epicentro nacional del Realismo", después de "muchos meses de trabajo" y varias visitas al Hospital Provincial, lo que la convierte en "vanguardia cultural" a nivel nacional e internacional y en "una envidia para otras provincias" por su "contenido muy potente" y su gran atractivo a nivel turístico, ha apuntado el presidente de la Diputación.



García ha querido reconocer la voluntad de Antonio López y de Andrés García Ibáñez para conseguir que el proyecto recalase en la ciudad y ha adelantado que la Diputación Provincial afianzará su colaboración con otra de las grandes iniciativas que involucra a ambos pintores: el Curso de Realismo y Figuración que anualmente se celebra en el Museo 'Ibáñez-Cosentino' de Olula del Río. Esta es una de las pocas oportunidades para muchos artistas de compartir taller con López, quien ha trabajado con más de 300 personas, llegadas desde distintos rincones del mundo.



Junto con el Museo del Realismo Español Contemporáneo, el Hospital Provincial se convertirá, una vez terminada su rehabilitación, en "un gran contenedor cultural", con distintas salas y espacios, que llenará de actividad y movimiento el casco histórico de Almería.





