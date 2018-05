El Grupo Parlamentario Socialista exige al Gobierno de Rajoy que defienda la sostenibilidad de los pescadores andaluces

Sonia Ferrer Tesoro ha participado en una reunión con el sector y ha recordado que en la provincia están afectados 1.200 puestos de trabajo



Pradas atiende a la prensa

ALMERÍA.- El coordinador de la Interparlamentaria del PSOE y diputado por Sevilla, Antonio Pradas, junto al portavoz de Pesca, Miguel Ángel Heredia y diputados socialistas de provincias costeras de Andalucía, entre los que se encuentran los diputados nacionales del PSOE de Almería, Sonia Ferrer Tesoro y Juan Jiménez Tortosa, han mantenido esta mañana una reunión con representantes de Asociaciones y Cofradías Pesqueras de Andalucía para mostrarles el apoyo de su Grupo Parlamentario ante la problemática de gestión de la pesca en el Mediterráneo.



En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, el coordinador de los diputados y diputadas socialistas de Andalucía, Antonio Pradas, ha pedido a Rajoy que “apoye a los pescadores y se posicione claramente en contra de la propuesta de reglamento puesta sobre la mesa por la UE en relación a la pesca de arrastre para que se retire y se haga un verdadero plan de gestión de la pesca en el Mediterráneo”, ya que dicho reglamento “puede causar un grave perjuicio al sector en Andalucía”.



Pradas también ha denunciado que la situación de esta vía es una muestra más del “castigo permanente” del Gobierno de Rajoy hacia Andalucía e igualmente, ha pedido al presidente del Ejecutivo que rechace el Plan de marco financiero de la Comisión Europea 2021-2027, al suponer un recorte de 260 millones de euros que “no estamos dispuestos a asumir”.



El diputado socialista ha recordado que el sector de la pesca andaluza “está amenazado por muchas incertidumbres, en primer lugar la citada propuesta de la UE y entre otras, las pocas expectativas que ha levantado el reparto de determinadas especies”, y “se está poniendo en riesgo un sector que abarca cerca de 21.000 puestos de trabajo, que representa directamente casi 8000 empleos directos y 14.000 indirectos”. En Almería, estarían afectados 200 puestos de trabajo directos y 1.200 indirectos, ha matizado la diputada socialista, Sonia Ferrer Tesoro.



Además, ha añadido Pradas, “se ha hecho un corta y pega de lo que se ha hecho con los reglamentos que regulan la pesca del Mar del Norte, cuando la realidad no tiene nada que ver, criticó. “Un reglamento inasumible que no recoge los esfuerzos de la flota en los años 2015 a 2017 y no tiene en cuenta la realidad geográfica del Mediterráneo, con 22 países, de los que solo 8 son miembros de la UE y en consecuencia sólo esos han de cumplir las medidas tan estrictas”.



Pradas ha recordado igualmente que desde la Junta, las asociaciones de pescadores y la patronal, se ha llegado a un acuerdo para presentar un plan alternativo de gestión del Mediterráneo con dos principios fundamentales: “la sostenibilidad de las especies y la sostenibilidad social y económica de las personas”.



Poner en riesgo al sector

Por su parte, Miguel Ángel Heredia ha resaltado que “el PSOE está radicalmente en contra de la propuesta que ha hecho la Unión Europea de gestión de pesca en el Mediterráneo y también, del apoyo que le ha dado el Gobierno de la nación a dicha propuesta”.

Así, el portavoz de Pesca explicó que dicha propuesta supone una serie de limitaciones del salmonete, del jurel, la merluza y de la cigala y eso conlleva poner en riesgo el futuro de mucho empleo y de mucha riqueza para Andalucía”. “La pesca del cerco en la Comunidad Andaluza afecta a 93 embarcaciones, 500 empleos directos y aproximadamente 2.500 indirectos”, ha indicado.



“El gobierno de Rajoy plantea que de aquí a 2021 haya una reducción anual del 10% en el número de días de pesca, y ya en 2021, una reducción del 30%”, resumió el diputado socialista para matizar que “en este momento los pescadores de cerco pueden faenar 210 días al año y se aplica dicha medida, sólo podrían faenar 150 y con estos días las familias de los pescadores no pueden vivir al no ser rentable económicamente”. “Parece que el Ejecutivo no está preocupado en apoyar al sector”, ha lamentado.



“La propuesta es una barbaridad para un sector que ha hecho un gran esfuerzo y que ha reducido en los últimos diez años, aproximadamente el 50% de las embarcaciones”, resaltó para destacar también que “hay muchos días sin faenar porque hacen un mes de parada biológica”, razón por la que han solicitado la comparecencia de la ministra de Pesca en sede parlamentaria para que dé explicaciones sobre la medida de la UE”.

“El Grupo Socialista estará al lado de los pescadores y armadores para defender el sector de la pesca”, ha asegurado Heredia para también señalar que su grupo “apuesta por buscar un equilibrio en la preservación biológica pero también en el mantenimiento social de estas familias, porque en el punto medio está la virtud” “Hay muchas familias que viven de la pesca en Andalucía y los socialistas somos sensibles con ellas”, ha concluido.