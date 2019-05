Luis Planas, en Almería





El ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que el Gobierno "está trabajando en una posible revisión de futuro" de la actual Ley de Cadena Alimentaria para que "cada eslabón logre la retribución que le sea propia" y ha apuntado a las organizaciones profesionales de productores (OPFH) como instrumento para "maximizar el rendimiento que se obtiene por el producto".



Ante la Política Agraria Común (PAC) con horizonte 2021-2027, que va a suponer, según ha dicho, "un nuevo paradigma" en el sector hortofrutícola, se ha declarado "firme defensor" de las OPFHs "como elementos reguladores del mercado" y ha abogado por "hacer más eficaz" la ley de la Cadena Alimentaria en su labor de "vigilancia".



"Sé que muchos agricultores, legítimamente y lo comparto, piensan que no son suficientes los rendimientos que obtienen por sus productos y que estos deben serlo", ha trasladado para añadir que el objetivo de la revisión de la norma pasa "lograr que, evidentemente, cada eslabón de la cadena, desde el productor al consumidor, logren la retribución que se le sea propia".



Planas, quien ha abogado por trabajar "teniendo claro que el mundo de ayer, no es el de hoy, ni será el del mañana" y ha llamado a "responder a esos cambios de forma positiva", ha inaugurado este miércoles la III edición de Infoagro Exhibition, la feria de negocios dedicada al sector de la producción y de la industria auxiliar de la agricultura que tendrá una afluencia, según los primeros datos, de unos 40.000 profesionales.



Unas 500 empresas participan en esta feria, que se prolongará hasta el 24 de mayo,. El 40 por ciento de las firmas expositoras acuden por primera vez a este evento, que se abre en esta edición a los cultivos citrícolas, frutícolas, de frutas tropicales y subtropicales, así como el olivar superintensivo.



El ministro del ramo ha expresado el "respaldo" del Gobierno al sector hortofrutícola de la provincia, que, en intensivo, supone un valor de 6.000 millones de euros y supone casi el 75% del total de las exportaciones de España al tiempo que ha remarcado que las frutas y hortalizadas generan 14.7000 millones de euros y suman 28.000 toneladas en el conjunto de España, "lo que le confiere un papel fundamental y lo convierte en pilar básico como motor económico".



Ha destacado la vocación "exportadora" de la agricultura y ha apuntado a los "numerosos retos" que tiene que afrontar un sector que ya "ha sabido adaptarse a los cambios de gusto del consumidor y a las nuevas demandas del destinatario final en la UE con 80 productos que se cultivan de forma intensiva" en la provincia.



ANIMA A "LANZARSE" AL CULTIVO ECOLÓGICO QUE "DEMANDA" LA UE



En esta línea, Planas, en el marco de ese "nuevo paradigma" que se abre con la PAC, ha animado a los agricultores a "lanzarse" y a "seguir apostando" por el cultivo ecológico ya que, según los datos actuales, supone "apenas el 10 por ciento de la producción".



"Hay que continuar avanzando porque, en el marco del mercado europeo en estos momentos, el consumo de productos ecológicos está en claro crecimiento y en claro progreso, y respecto a esto se pueden hacer aún muchas cosas".



Se ha referido, asimismo, al agua para reivindicar el "carácter pionero" de la horticultura almeriense en su aprovechamiento y ha subrayado que hay que "seguir en esa línea de conseguir una agricultura cada vez más sostenible".



"Este sector no tiene que estar a la defensiva, tiene que estar a la ofensiva porque ha conseguido una producción estable y de respeto a las condiciones del medio ambiente, que es lo que demanda la nueva PAC".



Por último, Planas se ha referido al reto "coyuntural" que supone el Brexit por su afección a las exportaciones y ha indicado que en el Gobierno "seguiremos estando muy atentos" si bien ha recordado que ya "existe un plan de contingencia para responder ante cualquier supuesto y para que, ante cualquier disrrupción que se pueda plantearse, los exportadores puedan quedar cubiertos".



REPRESENTACIÓN DE 20 PAÍSES



En la feria están representados 20 países, de modo que se llevarán a cabo 48 presentaciones comerciales por parte de empresas del sector y un importante programa de conferencias.



Sobre el programa de conferencias, se prevé una jornada multidisciplinar, el 23 de mayo, con la participación del economista José María O'Kean, el investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) de Valencia Diego Orzáez, y la directora de Responsabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente de Carrefour España, María Quintín Clemente.



El primer día de la feria tendrá además una jornada de conferencias dedicada a los recursos hídricos, en los que se tratarán los retos que el agua plantea en la agricultura almeriense. Las jornadas contarán también con un acto de entrega de los premios Infoagro Exhibition, durante la mañana del 24 de mayo, a empresas expositoras destacadas, en sus distintas categorías. También se rendirá homenaje a los pioneros de la comercialización de frutas y hortalizas de la provincia de Almería.



Los visitantes profesionales y agricultores que acudan a la muestra, podrán conocer las novedades en construcción de invernaderos de la mano de empresas como Novagric o Agroinver, así como los nuevos materiales plásticos para agricultura protegida que pueden ofrecerles compañías como Morera y Vallejo o Naturplás, mientras que Alarcontrol o Himarcan son algunas de las empresas proveedoras de soluciones de riego eficiente que han apostado por Infoagro Exhibition desde sus inicios.



Por otro lado, reconocidas casas de semillas revalidarán su apuesta por esta feria mostrando sus nuevas variedades al productor agrícola, como es el caso de Hazera o Ramiro Arnedo, mientras que contarán con la ayuda inestimable de semilleros y viveros como los de El Plantel o Tecnobioplant para hacer crecer sus plantas.



También habrá compañías de maquinaria que, una edición más, darán a conocer sus nuevos modelos de máquinas en los espacios dedicados a este subsector en el exterior del Palacio de Congresos de Aguadulce, como Agro Venjúa o De Gier, así como serán numerosas las compañías de fertilizantes y fitosanitarios, como por ejemplo Hortocampo o Agri-nova, las que presentarán al sector sus nuevas soluciones de nutrición y sanidad vegetal.



De igual manera, podrán conocer las nuevas soluciones de control biológico de la mano de expositores como Agrobío o Biosur, y tomar contacto con las comercializadoras de referencia en la provincia de Almería, como son Vicasol u Hortamar, entre otras.

--EUROPA PRESS--