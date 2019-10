El gobierno local lamenta que Cs Dalías no apoye a la comunidad educativa y culpe a los docentes

Tras las declaraciones vertidas por el grupo de la oposición, desde el Ayuntamiento de Dalías reiteran el apoyo al AMPA, padres y madres del Centro Luis Vives y continúan pidiendo una solución inmediata.



Francisco Giménez, alcalde de Dalías

DALÍAS.- Desde el Ayuntamiento de Dalías «no damos crédito a las declaraciones realizadas por el grupo político Ciudadanos en el que apoyar a los padres y madres del centro se ha convertido, sin duda, en un motivo para arremeter contra esta institución que de lo único que se ha preocupado ha sido de atender a los padres y madres que se han acercado pidiendo ayuda y la necesidad de hacer público su problema para ser escuchados, sin tener en cuenta el color político, porque les recordamos que son más de una veintena de familias, cada una con su ideología, y que han encontrado las puertas del consistorio abiertas en todo momento», asegura el alcalde, Francisco Giménez.

Y es que, en el comunicado de Cs afirman que desde el Ayuntamiento «se indica que la Junta de Andalucía cierra un aula del Colegio Público Luis Vives», por lo que desde el consistorio aclaran que «hemos dicho que hay un aula disponible, no que se haya cerrado. Como mínimo que se aporte una información real del escrito que hemos enviado y, por supuesto, que lo lean completo, algo que parece que no han hecho. No es el equipo de Gobierno quien debe rectificar, sino este grupo político por faltar a la verdad en lugar de haber buscado o aportado una solución al problema».

Asimismo, «quiero aclarar que un numeroso grupo de padres y madres fueron los que se dirigieron a mí pidiendo la ayuda del equipo de Gobierno, motivo por el que hemos decidido enviar un comunicado de forma conjunta entre AMPA y Ayuntamiento, en ningún caso por parte del Partido Socialista, como aseguran, porque, además, este equipo de Gobierno está formado por más partidos políticos, como saben», apostilla el primer edil.

Desde el Ayuntamiento, piden a Cs que en lugar de faltar al respeto a la comunidad educativa y al consistorio, muestren su apoyo a los padres y madres, alumnos/as, educadores y vecinos de Dalías en general, ya que no solo piden una rectificación a todos ellos por el escrito conjunto, sino que culpan al centro de que un aula supere el número de alumnos permitido, cuando es la Junta de Andalucía la única responsable de la organización de los alumnos. Eso sí es manipulación y además una absoluta falta de compromiso».

«Que el gobierno andaluz esté gobernado por el mismo partido político no quiere decir que tengáis que darles la espalda a vuestros vecinos o dar una pataleta, sino que, como ya afirmamos, la unión hará la fuerza, por lo que tendemos nuestra mano a todos los grupos políticos y colectivos que quieran sumarse en pro de los alumnos y alumnas del Centro Luis Vives que son el futuro de nuestro municipio y a quienes desde esta institución vamos a proteger por encima de cualquier interés político», sentencia Giménez.