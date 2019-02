El gobierno de El Ejido insiste en que Costas debe declarar ‘obras de emergencia’ una solución estructural para Balerma

La situación se ha agravado por la construcción de los espigones de Balanegra que han empeorado el tramo de playa que discurre entre La Lonja y la Torre y que, además, ha extendido el problema de regresión a Las Cuevecillas y la zona de Malibú”



El alcalde visita la costa de Balerma

EL EJIDO.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido ha calificado de “insuficientes” las medidas anunciadas por la Dirección General de Costas para corregir el problema de regresión del litoral de Balerma. Desde la Subdelegación del Gobierno en Almería se llevarán a cabo sólo los trabajos que consideran de “emergencia”, es decir, de reparación y restitución del paseo marítimo, así como regeneración de la playa. Una actuación que, para el Ayuntamiento, está incompleta ya que también debería declararse como “obra de emergencia” una solución estructural y definitiva para proteger la costa de Balerma.



En este sentido, el alcalde, Francisco Góngora, ha insistido en que “nosotros siempre hemos exigido, y continuamos haciéndolo, la protección del frente litoral”. Para este espacio la última alternativa posible que planteaba el estudio realizado por el Cedex era la gestión del sedimento y las aportaciones periódicas de arena que se han venido realizando cada año. Sin embargo, la situación se ha visto muy agravada por la construcción de los espigones de Balanegra, que han empeorado el tramo de playa que discurre entre La Lonja y la Torre y que, además, ha extendido el problema de regresión a Las Cuevecillas y la zona de Malibú.

Para el regidor con estas dos acciones anunciadas por la Subdelegación “la población de Balerma seguiría supeditada a las inclemencias meteorológicas que podrían continuar alterando la dinámica del litoral en función de los temporales, como está sucediendo”. Al tiempo ha recordado que “ya no se puede depender de aportaciones de arena porque no garantizan la estabilidad de la playa ni la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas”.

Y es que el argumento esgrimido por el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, para no acometer trabajos de mayor envergadura ha sido la ausencia de unos Presupuestos Generales para este ejercicio que “hace una semana se estaban negociando y que han cercenado la posibilidad de que se puedan realizar más obras en Balerma”. A este respecto señala que “al encontrarse los presupuestos prorrogados se requiere de la toma de razón por parte del Consejo de Ministros y, para su financiación, se precisa de autorización del Ministerio de Hacienda”. Una valoración que según el alcalde es “poco consistente” ya que el Gobierno Central habilita un fondo de contingencia dentro de sus cuentas que garantiza que este tipo de actuaciones se puedan acometer al margen de las circunstancias administrativas y políticas del momento. Además, explica que “si ya se van a llevar las dos acciones anunciadas por qué no elevar el resto de soluciones estructurales que pondrían punto y final a este problema”



Cabe recordar que hace unos días el Ayuntamiento envió a Costas un informe con la solicitud para la declaración de ‘Obra de Emergencia’ la defensa de la playa en esta zona pidiendo que se ejecutara la reconstrucción del muro del paseo marítimo, una nueva aportación de arena, así como la construcción de los espigones cortos.



De igual modo, el alcalde insiste en que la solución real pasa porque se ejecuten acciones de emergencia que sean sostenibles, estructurales y definitivas que podrían estar en la construcción de estos espigones cortos desde Balanegra hasta la Piedra del Moro, siguiendo el modelo acometido en Balanegra.