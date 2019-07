La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,





La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado de que el incendio forestal declarado en el término municipal de Terque (Almería) ha arrasado, por el momento, 1.600 hectáreas y está afectando a otras cinco localidades cercanas en su fase "crítica".



En declaraciones a periodistas, Crespo, que se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado donde el Plan Infoca coordina el operativo, ha explicado que el fuego sufre en estos momentos su momento "más crítico" debido a las altas temperaturas, por lo que los efectivos están tratando de prevenir la zona del fuego.



Así, los trabajos se están centrando en que el fuego no salte al barranco al ser zonas "más secas y escarpadas" con el objetivo de que no se dificulten aún más las labores de extinción. Igualmente, se está tratando de proteger toda la zona, a la par que ha elogiado la labor de los bomberos que ha permitido trabajar "más rápidamente" este domingo.



La consejera del ramo ha precisado que el incendio está afectando a los municipios de Terque, Huécija, Bentarique, Íllar, Instinción y un poco de Enix, a la par que ha subrayado que "no hay riesgo para la población, al margen de que la Guardia Civil y la Policía Nacional desalojaran a 12 personas por prevención durante la noche.



Sobre la causa del fuego, Carmen Crespo ha apuntado que se originó por una tormenta eléctrica durante la madrugada de este pasado sábado, momento desde el cual los efectivos del Infoca están trabajando en la extinción del mismo. Por ello, la consejera ha agradecido su "gran labor" en la zona compuesta por matorral y pinar.



Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha precisado que ya están movilizados 50 efectivos, dos helicópteros y seis autobombas de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Morón de la Frontera (Sevilla), donde se prevé que lleguen a las 14,00 horas.



Así, ha expresado que ya se ha organizado las zonas en las que actuarán y sus misiones con el fin de "reforzar el diseño del operativo". Con ello, De la Fuente ha deseado que el fuego quede controlado a lo largo de la jornada pese a la fase de altas temperaturas.

