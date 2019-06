El Festival de Teatro de El Ejido cierra su 42 edición triplicando el número de abonos

Se ha colgado en tiempo récord el cartel de "entradas agotadas" en los espectáculos programados en los espacios singulares





EL EJIDO.- El Festival de Teatro de El Ejido ha cerrado este fin de semana su 42 edición triplicando el número de abonos como respuesta a la buena aceptación del mini abono, abono joven y abono infantil alcanzando los 200 abonos. Baja así el telón una de las citas culturales más importantes y de mayor trascendencia del municipio que, un año más, ha brillado por la calidad, variedad e innovación de su programación.

La concejala de Cultura, Julia Ibáñez, ha resaltado que “si algo podemos decir es que esta 42 Edición del Festival de Teatro de El Ejido ha superado con creces las expectativas en lo que afluencia de público se refiere, así como en el amplio espectro de edades de los mismos”.

Se ha colgado en tiempo récord el cartel de "entradas agotadas" en los espectáculos programados en los espacios singulares tales como “El milagro de la Tierra” de Juanjo Artero celebrado en el Jardín Botánico de la Almunya del Sur, “Teatro Comestible” del Restarante La Costa celebrado en la dársena 1 del Puerto Deportivo de Almerimar y “A mí no me escribió Tenessee Williams” en el Muelle de Carga del Auditorio de El Ejido.

La edil ha remarcado que “de hecho, para próximas ediciones se tendrá en cuenta contemplar dos pases de algunos de estos espectáculos debido a la expectación generada por los mismos y su carácter reducido (no más de 150 personas) que hizo que los más rezagados se quedasen sin entrada”.

Y es que la gran variedad de obras programadas ha logrado que los amantes del teatro abarrotasen la platea del teatro para poder disfrutar del gran montaje de “Moby Dick” de Josep María Pou que cerraba gira en El Ejido y emocionado comentaba que “el ballenero Pequod atracó definitivamente en el municipio para no zarpar más”; además, Ibáñez ha recordado que “Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota tuviesen que programar una segunda función de “El Sentido del humor. Dos Tontos y yo” para poder atender a todos aquellos que no lograron conseguir entradas de la primera; Arturo Cirera Mompou fuese enterrado de la mano de La Cubana con una gran fiesta en El Ejido, uno de funerales más multitudinarios con más de 2.500 asistentes; nos fuésemos de crucero con las Princesas del Pacífico con todos los camarotes abarrotados, sin una plaza libre y que nuestros jóvenes se acercasen al Auditorio para al sentir La Llamada, la apuesta del Ayuntamiento para acercar el teatro a este público y que no dudaron en responder superando los 1500 asistentes”.

Además, en esta edición se han realizado dos importantes reconocimientos con la entrega de dos Butacas de Honor en el Auditorio, la primera al magistral actor Josep Maria Pou quien se mostró feliz y visiblemente emocionado “por el gesto del Ayuntamiento” y la segunda, a la compañía ‘La Cubana’ que alabó “no sólo al Festival de Teatro sino a la afición tan importante que derrocha esta ciudad por el teatro y la cultura”.

Y es que este año se ha logrado un Festival muy participativo y abierto, los grupos de calle han contado con el favor del público tanto desde el punto de vista de la crítica como en nivel de asistencia y que se han representado en distintos escenarios como las calles, plazas y el parque municipal, especialmente durante la inauguración y la clausura de la edición de este año.

Julia Ibáñez ha remarcado que “los rincones de nuestro municipio y núcleos se han dejado seducir por las diferentes representaciones en la calle que han tenido lugar de forma gratuita y para todo tipo de público superando en asistencia con creces ediciones anteriores”, un total de 7200 asistentes, 1.100 más que en ediciones anteriores.

Por ello, Ibáñez ha querido agradecer de manera especial a todas las empresas patrocinadoras “su implicación en el Festival, lo que nos ayuda a engrandecer esta importante cita cultura”. También ha querido destacar el trabajo realizado durante todos estos días por parte de los técnicos del área de Cultura que “han trabajado sin descanso y dándolo todo para que El Ejido se convierta en todo un referente de la cultura”.

Por último, la edil ha concluido que “como no nos conformamos con eso, desde ya estamos trabajando muy ilusionados en la 43 Edición intentando volver a sorprender y cautivar a nuestro público, cada vez más exigente y variado. Ese es nuestro reto”.