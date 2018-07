El equipo de gobierno de Cantoria desmiente al PP y anuncia acciones legales particulares contra su portavoz

Puri Sánchez

CANTORIA.- El equipo de Gobierno de Cantoria desmiente las acusaciones vertidas por el portavoz del PP en la localidad, José Llamas, respecto a supuestas contrataciones irregulares en el seno del Ayuntamiento así como de las empresas aludidas en su información remitida a medios de información y anuncia acciones legales que a modo particular y de manera colectiva se llevarán a cabo si en el plazo de 24 horas no se retracta públicamente. “No voy a permitir que un concejal del PP como José Llamas, que sigue en política pese a haber sido condenado a dos años de cárcel y 18 meses de multa por hacer casas ilegales con la connivencia de su hermano y anterior alcalde, Pedro Llamas, inhabilitado para lo que prácticamente le queda de vida al igual que su sucesor y buena parte de sus concejales, ensucie el nombre de Cantoria ni el de ninguno de sus trabajadores. No, mientras yo sea la alcaldesa”, afirma Puri Sánchez.

Sobre la contratación de un trabajador que vincula con la primera edil, indica que “se trata de una persona que como cualquier otra se presentó a una oferta de empleo y que salió elegida como mejor candidato en 2016, por lo que obtiene unos ingresos netos mensuales de 1.300 euros. Aquí no le pagamos a nadie por encima de su calificación o cometido. Éste es sólo uno de los más de 150 puestos de trabajo que hemos gestionado desde que estamos en el gobierno, ya sea con contratos temporales en el ayuntamiento, en empresas de la zona a las que hemos pedido que incluyan a trabajadores de Cantoria, o las trece plazas que esta misma semana se han cubierto para realizar determinadas tareas en las próximas fechas”, explica.

El equipo de gobierno ya ha informado al trabajador de las acusaciones vertidas por el portavoz del PP en Cantoria y ha puesto a su disposición los servicios jurídicos para que también pueda ejercer las acciones legales oportunas en defensa de su honor. Sánchez aclara que este empleado tiene alquilada una de las viviendas rurales del Ayuntamiento, por la que paga su correspondiente cuota y que la furgoneta que según el PP “se le ha puesto como coche” es el vehículo propio de las labores de mantenimiento encomendadas al trabajador “y si lo aparca junto a su casa es porque vive exactamente en las dependencias municipales junto a las que está el aparcamiento de nuestro parque móvil”, aclara.

En lo que se refiere a la contratación de dos empresas concretas, la alcaldesa mantiene que “en uno de los casos aludidos se refiere a un contrato derivado de un concurso público al que se presentaron diversas empresas y en el que tras su finalización no ha existido reparo o impugnación alguna. En el segundo de los casos, se trata de un contrato menor a una empresa específica por ser la única de la zona que cuenta con la maquinaria que se precisaba para unas tareas concretas”. Ambas empresas también serán advertidas de las acusaciones vertidas por el portavoz del PP para que tomen en consideración las acciones legales que estimen oportunas.

De igual modo, el equipo de Gobierno niega la contratación de ningún asesor, ya que sólo se ha realizado una atribución de funciones a un funcionario del Ayuntamiento, sin que ello haya supuesto aumento alguno de sus retribuciones económicas.