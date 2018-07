El Ejido ratifica una semana más nuevas licencias para la rehabilitación total y parcial de invernaderos

Este hecho pone de relieve la enorme pujanza de un sector económico que se encuentra en continuo crecimiento, muy competitivo y que es punta de lanza en Europa



Junta de gobierno en El Ejido

EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha acogido hoy, como es habitual cada jueves, sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local. En ella, se ha dado cuenta de un total de 22 puntos en el orden del día relativos a asuntos de las distintas áreas de gestión municipal. Entre los más relevantes, ha destacado la aprobación de nuevas licencias para la rehabilitación total y parcial de invernaderos, una situación que viene siendo una constante en los últimos años y que pone de relieve la enorme pujanza de un sector económico que se encuentra en continuo crecimiento y que es punta de lanza en Europa.



Ello ha llevado aparejado también un crecimiento en el número de solicitudes para la adecuación de otras infraestructuras relacionadas con este sector como almacenes de aperos o la construcción de balsas de riego. El concejal de Agricultura, Manuel Gómez Galera, ha mostrado su satisfacción por esta situación y ha explicado que "la agricultura sigue siendo un pilar básico y de sustento de la economía local y de toda la provincia y es que agricultores mantienen una inquietud constante por continuar mejorando y dotando a sus fincas de la mejor infraestructura para hacerlas más productivas y adaptarlas así a las necesidades que se van planteando en materia de innovación".



No obstante, el edil municipal ha insistido en la necesidad de que "esta modernización vaya acompañada de una reordenación del campo y unas líneas básicas que atiendan a una imagen más acorde al progreso y competitividad de nuestro campo. Es por ello que recordamos que desde el Ayuntamiento nos mantendremos vigilantes para que se dé cumplimiento a la Ordenanza Reguladora de Invernaderos y su Entorno y no sólo que no se cometan agravios comparativos sino que se vayamos dibujando, entre todos, la imagen del campo que queremos, a corte y medio plazo".



Este órgano municipal también ha dado el 'ok' al expediente de contratación de los servicios y trabajos que permitan diseñar y elaborar un Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas, tal y como se establece en la Orden de 8 de mayo de 2018. La duración del contrato será de tres meses y el presupuesto base de licitación de algo más de 25.000 euros, una financiación que correrá a cargo del Fondo Social Europeo en un 80% y en un 20% de la Junta de Andalucía.



El portavoz del gobierno local, José Francisco Rivera, ha detallado que "la finalidad de esta estrategia es habilitar un procedimiento de intervención en aquellas zonas que resultan más desfavorecidas, mediante planes locales que deben de contemplar distintas actuaciones de carácter integral que vengan a favorecer la integración de la población en riesgo de exclusión, incidiendo de manera especial en la inserción socio-laboral".



Rivera ha recordado que "desde el Ayuntamiento venimos trabajando con ahínco en el desarrollo de políticas sociales realmente activas, eficaces y eficientes. Por lo que creemos que esta iniciativa vendrá a complementar los programas que ya venimos realizando".



Remarcar que este proyecto llevará aparejado varias fases. Habrá una primera de análisis que servirá para realizar una radiografía de la zona y detectar los principales focos de actuación. En ella, se tendrán en cuenta parámetros como el empleo, la dinámica del mercado laboral, las oportunidades, la educación, la vivienda, la economía o la tipología de los recursos sociales. Posteriormente y una vez analizados todos estos datos, se llevará a cabo un diagnóstico que determinará los problemas relacionados y de integración de las zonas detectadas en el conjunto del municipio, con especial énfasis en la situación del mercado laboral y de las oportunidades de emprendimiento. Como resultado de esta fase, se realizará una delimitación geográfica de las zonas en las que se actuará integradas en las diferentes áreas desfavorecidas y finalmente se pondrá en marcha dicho plan.