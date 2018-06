El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha asegurado que la Diputación de Almería "trata por igual a los 103 municipios" y ha lamentado que "el Grupo Socialista quiera fomentar la desigualdad entre los diferentes ayuntamientos de la provincia", tras la "inoportuna" denuncia sobre un proyecto que se va a financiar con cargo a los Planes de Inversión de la Diputación Provincial en el municipio de Benahadux.



En un comunicado, la Diputación de Almería ha explicado que la obra a la que alude el diputado del PSOE, Francisco García, es el Espacio Escénico de Benahadux, que cuenta con una inversión de Planes Provinciales de 230.000 euros y una aportación extra del ayuntamiento de 870.000 euros.



Óscar Liria ha revelado que la Diputación de Almería, a través del área de Asistencia a Municipios, ha redactado el proyecto básico, valorado en 15.000 euros, y ha seguido su proceso de tramitación hasta la solicitud de una reunión por parte de la alcaldesa de Benahadux, María del Carmen Soriano, que se efectuó el pasado 17 de noviembre.



Liria ha explicado que "Mari Carmen Soriano quería acelerar el procedimiento para que pudieran terminar las obras antes de las elecciones", por lo que se acordó que sería el Ayuntamiento el que contratase "el proyecto definitivo en base al trabajo que hizo el área de Cooperación. Si hay más retrasos en el procedimiento sólo tiene una culpable: la ineptitud de la alcaldesa de Benahadux".



"Este equipo de Gobierno no va dar trato preferente a ningún municipio en detrimento de los demás. Lo que pretende el Grupo Socialista es que financiemos un proyecto de más de 32.000 euros cuando al Ayuntamiento le corresponderían 8.000 euros y la Diputación hizo un trabajo valorado en más de 16.000 euros. Desde el PSOE, vuelven a mostrar muy poco respeto por el dinero de todos", ha señalado.



El diputado de Fomento ha asegurado que Benahadux tiene el "deber moral" de asumir el sobrecoste que supone la redacción del proyecto, porque "va a cuadriplicar la inversión inicial", con fondos del Ayuntamiento, ya que "sería muy injusto" que la institución provincial pagase el nuevo proyecto en detrimento de lo que aporta a otros municipios.



Además, Óscar Liria ha desvelado que las obras del Parque Central fueron recepcionadas después de realizar las reparaciones pertinentes, dentro de la garantía de obra, por lo que "los desperfectos actuales son propios del mantenimiento de una obra de estas características".



Liria también ha calificado de "campeón de la ineficacia en la provincia" al diputado socialista Francisco García, ya que ha asegurado que, "el pasado 12 de enero", la Diputación le remitió "el proyecto de Planes Provinciales para Almócita y todavía no ha mandado ni un solo documento". El diputado ha asegurado que espera que "en unas semanas no se le ocurra" culpar al equipo de gobierno de la institución provincial por "los retrasos que se produzcan en esta obra por su inoperancia e ineficacia".



CANTORIA



El diputado de Fomento, Óscar Liria, también ha contestado a las críticas del PSOE sobre una visita que ha anunciado al municipio de Cantoria como respuesta a una petición vecinal para informar sobre el estado de ejecución de las obras de alcantarillado.



Liria ha subrayado que su visita a Cantoria se debe a que se lo han solicitado los vecinos y ha criticado que la alcaldesa, Purificación Sánchez, haya acudido "a los medios de comunicación en lugar de llamar a la Diputación para enterarse de los problemas que ocasiona su gestión".



Óscar Liria ha asegurado que la Diputación de Almería está cumpliendo con la ley y que "si ha parado la obra es porque el proyecto que aprobó el Ayuntamiento tiene deficiencias". "La ley obliga a parar la obra hasta que se realicen los trámites de subsanación. La alcaldesa debería de estar trabajando para buscar una solución en lugar de ir paseándose por los medios de comunicación con falsedades", ha apuntado.



El diputado de Fomento se ha mostrado "sorprendido" de que "el PSOE, que enarbola la transparencia, no quiera permitir que los vecinos del municipio tengan una reunión con el responsable de la ejecución del proyecto".



Liria ha asegurado que en la reunión van a explicarles "la verdad y el porqué de los retrasos, poniendo la documentación sobre la mesa", ya que "la alcaldesa, de forma desleal, se dedica a contar falsedades sobre una obra que podría estar terminada si el equipo de gobierno de Cantoria hubiera hecho bien los deberes".



Óscar Liria ha declarado que "Purificación Sánchez debería replantearse su actitud porque su estrategia de confrontación política sólo perjudica a los vecinos de su municipio" y le ha pedido "más lealtad" con "la institución que mejor defiende los intereses de su Ayuntamiento".





