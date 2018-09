El diputado Óscar Liria responde al diputado del PSOE, Francisco Garcí





El diputado provincial de Fomento en la Diputación de Almería, Óscar Liria (PP), ha asegurado este jueves que la tramitación de los Planes Provinciales y de Inversión "están cumpliendo todos los plazos que conllevan los procedimientos administrativos, plazos que además el PSOE aprobó a favor en un pleno" de modo que el área hace un "excelente trabajo" en la tramitación de los expedientes "que no sólo cumplen los plazos, sino que va más rápido de lo establecido".



Así ha contestado en un comunicado el responsable provincial de Fomento al diputado del PSOE en la Diputación, Francisco García, quien a su juicio "tendría que trabajar más y hablar menos", toda vez que ha asegurado estar "preocupado por la facilidad con la que los diputados socialistas mienten a la opinión pública" al "lanzar datos falsos ante la transparencia del equipo de gobierno", con lo que ha lamentado "su falta de trabajo en la Diputación Provincial".



Respecto a la relación con los municipios, Liria le ha recordado a García que "no existe la más mínima preocupación por el grado de ejecución de los Planes Provinciales", y que la Diputación de Almería mantiene un contacto "permanente" con ellos "para ayudarles y asesorarles sobre los trámites que han de seguir para que las obras se ejecuten en con total normalidad".



"El plazo medio en el que un ayuntamiento suele tramitar los Planes Provinciales es de mes y medio y, alcaldes como el de Almócita, han tardado más de siete meses en tramitar el suyo. El señor Francisco García tendría que ser más diligente y trabajar más en lugar de hablar tanto. Está exigiendo justo lo que él no cumple en su pueblo, retrasando los plazos de entrega y perjudicando el grado de ejecución que tanto critica", ha apuntado.



Desde la Diputación Provincial, han destacado que, hasta la fecha, se han licitado el 62 por ciento de las inversiones previstas para este año. Así, "no se pierde un solo euro", ha afirmado el diputado de Fomento. "Es una pena que sean los mismos alcaldes que están dentro de la corporación los que manipulen la información y subestimen a la prensa con datos falsos. Entiendo que después de meses sin venir a Diputación a trabajar, quieran demostrar de algún modo que se ganan su sueldo".



Liria aconseja al diputado socialista que siga "el ejemplo" de los diputados del equipo de gobierno, "que no se ha tomado ninguno el mes de vacaciones del que han disfrutado algunos de ellos. Todos pueden comprobar sus agendas en el Portal de Transparencia, algunas sin actividad desde hace tiempo".



OBRAS DEL PFEA



El diputado de Fomento ha asegurado que las obras del PFEA también "están cumpliendo los plazos con una celeridad sobresaliente", como demuestra el hecho de que ya haya comenzado a ejecutarse "el primer paquete de obras, a menos de un mes de la firma del convenio entre la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones".



Liria ha explicado que "las obras del PFEA empiezan todos los años en septiembre, no van con el año en curso, sino que siguen un calendario similar al escolar. Lo que esto demuestra es un gran desconocimiento por parte de los diputados socialistas que, además de subestimar al periodista con estas afirmaciones, intentan confundir a los almerienses cuando ni ellos mismos saben cómo funcionan".



Respecto a los nuevos planes de inversión de la Diputación de Almería, que tienen previsto repartir "más de 20 millones de euros en la provincia", Liria ha subrayado que los plazos siguen su curso y las obras están "a punto de licitarse".



Liria ha pedido a los diputados socialistas que "sean responsables con el cargo que desempeñan, trabajen por el desarrollo de la provincia y dejen de poner la zancadilla a todas y cada una de las actuaciones que este equipo de gobierno hace".





--EUROPA PRESS--