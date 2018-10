El Defensor del Pueblo andaluz requiere a la Junta para que explique la situación de las murallas milenarias

Estado actual de una de las murallas





La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha solicitado a la Junta de Andalucía que remita cuanta información "disponga" sobre las murallas y torres "milenarias" de la capital almeriense después de que la asociación de Amigos de La Alcazaba elevase queja ante su "lamentable estado".



El órgano ha admitido a trámite la queja y ha abierto expediente para investigar cuál está siendo la actuación de la administración autonómica al respecto, ya que el colectivo conservacionista no ha "obtenido respuesta" por parte de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte a los escritos en los que comunican la "ruina inminente".



En la queja, consultada por Europa Press, el colectivo conservacionista remarca que las murallas están catalogadas como parte del conjunto monumental de La Alcazaba y que, "en 15 años", no se ha adoptado "ninguna medida adicional" para poder garantizar su estado de conservación.



"El estado de conservación de las murallas de San Cristóbal es deplorable y se encuentra en una situación de ruina inminente", señala para recordar que, según la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, es la "administración competente" para "garantizar su debida conservación".



La asociación, que pide amparo al Defensor del Pueblo andaluz, le insta a que requiera a la Junta para que adopte medidas "por la vía de urgencia" y, entre estas, cita un plan de limpieza y saneamiento urgente de las principales zonas dañadas por las pintadas y otros daños producidos en la capa exterior de las murallas.



Urge, asimismo, una partida presupuestaria en 2019 para "iniciar los trabajos de rehabilitación" y que inste al Ayuntamiento de Almería a realizar "labores de limpieza del entorno que se encuentra en deplorable estado de conservación".



Por último, pide que se establezcan paneles informativos en el entorno para que los visitantes puedan conocer los valores históricos de las murallas, "donde no hay indicación sobre sus valores históricos".



En los escritos elevados a la Consejería de Cultura, la asociación interpelaba sobre si existen planes en este sentido y si había cursado queja al consistorio por el estado del entorno de estos bienes.



Por su parte, desde la Junta sostienen que las acciones para preservar la muralla están contempladas en sus próximas inversiones, toda vez que han recordado que ya se ejecutaron en 2009 trabajos de conservación en los torreones de Pescadería-La Chanca con una inversión de 170.000 euros "a pesar de no ser de propiedad autonómica".



Alude a la existencia de varios documentos de finales del siglo XIX y mediados del XX que indican la titularidad municipal de los torreones de Pescadería, situados en las calles Impresores, Valdivia, Ruano y en la Avenida del Mar.



En cuanto a la limpieza del entorno, asegura sólo en los dos últimos años 2017-2018, desde la Delegación de Cultura "se han enviado un total de ocho escritos al Ayuntamiento de la capital, la administración competente, pidiendo una actuación en la zona".



Desde la asociación de 'Amigos de la Alcazaba' se ha anunciado que están preparando una denuncia ante las Naciones Unidas por vulneración del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales.

--EUROPA PRESS--