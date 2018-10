María José López Carmona

ROQUETAS DE MAR.- El Defensor del Pueblo de Andalucía ha admitido a trámite la queja presentada por la Concejal No Adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar frente a las conductas “impropias” de los grupos políticos IU, PSOE y Tú Decides.

Para la Concejal No Adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, lo que está sufriendo desde hace un año es "un menoscabo continuado de sus derechos como Concejal y de su honor como persona, de una manera incesante y acosadora, hechos que no pueden estar permitidos". La Concejal No Adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, lleva ahora un año y medio con ésta designación, y durante ese periodo ha sufrido, “desde peticiones para estar fuera del orden protocolario (que no vaya con el resto de Concejales), que no me siente con ellos o no entregue premios, que no asista a eventos o reuniones, que la prensa no me dé cobertura a sus noticias, que no se me permita el uso de la palabra o que no se debatan las propuestas o mociones que presento para su debate en el Pleno de la Corporación”, denuncia.

María José López Carmona, mantiene que una de las cuestiones más graves es el rechazo a debatir sus propuestas, porque “con ello sólo pierde la ciudadanía, y no estamos aquí para eso, nuestra labor como Concejales es buscar el bienestar ciudadano y no trabajar en estrategias político-partidistas”.

La figura del Defensor del Pueblo es la encargada de defender los derechos humanos, fundamentales y constitucionales, por ello, López Carmona ve necesario requerir su pronunciamiento ante lo que ocurre en Roquetas de Mar con algunos partidos políticos, sus representantes y especialmente, sus cargos institucionales en el Ayuntamiento.

Por ello el pasado 6 de Julio se envió expediente al Defensor del Pueblo con cerca de 200 folios justificativos de actitudes impropias de responsables políticos hacía la labor de un Concejal, del siguiente tenor literal:

Al Defensor del Pueblo Andaluz

Solicito sea estudiada y analizada mi queja, emitida una resolución o pronunciamiento expreso ante las dificultades interpuestas por los partidos políticos IU, PSOE y TÚ DECIDES para ejercer mi labor de Concejal No Adscrita en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Con ellas, se está condicionando el ejercicio de mi función como cargo público mediante el deterioro continuo del honor y la imagen, mermando los derechos que me asisten como cargo público y limitando mi libertad para ejercerlo por el mantenimiento de una incansable presión o acoso sobre mi persona.

Relación de hechos:

Primero.- Relacionaré los hechos previos a la consideración de Concejal No Adscrita, como justificación a la solicitud de ésta, que se produjeron en el ámbito de mi partido político (PSOE) y que lamentablemente, pese a las reiteradas peticiones a los órganos garantes del cumplimiento estatutario, nunca se produjo un pronunciamiento ni a favor ni en contra ni mediación alguna para intentar buscar un acuerdo que permitiera terminar la legislatura con el Grupo Municipal.

Segundo.- Relacionaré los actos que desde mi solicitud de consideración de Concejal No Adscrita se han ido produciendo por los Grupos Políticos IU, PSOE y Tú Decides para minar mis derechos en el ejercicio de mi labor, que además, aparecen expresamente en las Actas de las Sesiones Plenarias y Comisiones Informativas.

Tercero.- Relacionaré el acoso incesante, mediático, en la propia Institución, en prensa escrita, radio, vídeo, redes sociales, etc., que he sufrido y continúo sufriendo en la actualidad.

Confío en la figura del Defensor del Pueblo como garante de los derechos que nos asisten a los ciudadanos, en éste caso, como Concejal No Adscrita frente a los atropellos que contra los mismos se están ejerciendo por parte de otros representantes públicos de la Administración, en este caso, los Concejales que forman los Grupos Políticos IU, PSOE y Tú Decides en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Pero sobre todo, confío en la figura del Defensor del Pueblo para que con su pronunciamiento se ponga fin a una situación de acoso incesante en el ejercicio del Cargo Público, pero también en el ámbito personal, que se sostiene en el tiempo desde hace ya casi dos años y está llegando afectar de una manera seria a mi estado físico y psíquico.

De los tres puntos sólo admite los que está relacionados en el punto 2, y que desarrollé en este sentido:

Hechos desde la consideración de Concejal No Adscrita

- 14 de Marzo de 2017, Pleno Extraordinario, proposición para configurar los derechos del Concejal No Adscrito y proposición para la modificación de los integrantes de las Comisiones Informativas. Las propuestas se presentan en base a la legislación vigente pero los Grupos Políticos IU, PSOE y Tú Decides apelan al Pacto Antitransfuguismo para votar en contra. A partir de éste momento, se produce un rosario de hechos sin precedentes para ningún otro Concejal No Adscrito de acoso, obstrucción e incesante presión para impedir el ejercicio de mi labor como cargo público.

- Comisiones Informativas, en cada comisión informativa, ante una propuesta formulada por mí, se presenta un documento en base al Pacto Antitransfuguismo solicitando que no se debata el punto por estar propuesto por una Concejal No Adscrita. A modo de ejemplo se adjunta el Acta de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, pero ha sido el proceder habitual en todas y cada una.

- Pleno, en cada pleno, ante una propuesta formulada por mí, se sigue el mismo proceder, se adjunta a modo de ejemplo el Acta de Pleno de Sesión Ordinaria del 10 de Mayo.

- Desde el Pleno de 14 de Marzo donde asumo la consideración de Concejal No Adscrita, los partidos políticos IU, PSOE y Tú Decides, sólo se dirigen a mí con la palabra TRÁSFUGA, llegando a tener que escuchar este término hasta en 21 ocasiones dentro de una misma sesión plenaria, o hasta en 5 en una comisión informativa. La utilización de ésta palabra va unida a un tono despectivo y con clara intención de la humillación, con sinceridad imposible de poder soportar muchas veces.

- Igualmente desde ese momento se ha intentado que: se me deje fuera del orden protocolario, o sea, que no entregue premios, no asista a eventos o mi posición en los mismos esté ligada a la humillación o distinción por ser TRÁNSFUGA (según ellos. Se puede verificar en el documento adjunto sobre la entrega de Premios de las 100 Horas, a modo de ejemplo, pero esta actitud fue y sigue siendo una constante a día de hoy.

- Por otro lado, desde el PSOE se instó a la Prensa (Provincial y Local) a que no se hicieran eco ni divulgaran noticias que procedieran de un TRÁNSFUGA. Documento adjunto como “Trásfugas no, gracias”. Dificultad añadida para poder desarrollar mi trabajo, pues carezco de las posibilidades para poder publicitar mis esfuerzos en el desempeño de mi labor.

- 11 de Abril de 2018, ante lo que consideraba una situación insostenible por el tiempo y la presión diaria, en sesión plenaria intenté expresar un Ruego sobre la necesidad de garantizar mis derechos al ejercicio de cargo público en libertad, sin el asedio constante sobre mi persona y las dificultades que en el ámbito de lo personal ya estaba sufriendo desde hace demasiado tiempo, pues los Grupos Políticos IU, PSOE y Tú Decides no me permitieron expresarme bajo amenaza de abandonar el Pleno, por lo tanto tuve que proceder a presentar dicho ruego por escrito y pedir que constara en Acta. Escrito de fecha 19 de Abril de 2018.

- 21 de Junio de 2018, digamos que ya no puedo más con la situación, pues presento un nuevo escrito ante el Ayuntamiento porque se está haciendo correr por las redes sociales, whatsapp, etc., informaciones de ámbito laboral y personal a través de la divulgación de documentos NO PÚBLICOS a través de las redes sociales con la clara intencionalidad de seguir dañando mi imagen pública.

Adjuntando como conclusiones:

Conclusiones

He querido trasladar de manera objetiva, los hechos y documentos justificativos de los mismos, ante lo considero actitudes reprochables por parte de tres de los Grupos Municipales de Roquetas de Mar, IU, PSOE y Tú Decides, que dificultan día a día mi labor de Concejal, y que constantemente me intentan privar de los derechos que la Ley me otorga (ni uno más ni uno menos, porque yo no tengo asignación por grupo municipal, ni despacho, ni teléfono, ni nada que no sea lo que estrictamente la ley me otorga).

Pero también quiero que comprenda el estado anímico y moral de una persona que dejó su agrupación sin aliento de su partido, habiendo sido prácticamente expulsada del mismo, y que sean esos mismos compañeros quienes me llamen TRÁNSFUGA todos y cada uno de los días desde hace casi dos años (porque sólo he querido adjuntar un muestreo de los miles de folios que podría haber supuesto la totalidad de las acciones), que me impidan presentar propuestas o que estas sean debatidas, que me impidan acudir a actos o que eviten que esté a su lado, en fin, quizá porque esperaban que su presión me hubiese hecho entregar un acta que decidí conservar para poder seguir trabajando por mi ciudad desde la consideración de Concejal No Adscrita, no lo sé.

Mire, nací en éste municipio y llevo en política desde mi juventud, primero como militante de base desde las juventudes hasta los últimos tiempos de Concejal, siempre he sido respetuosa con mi partido y disciplinada ante sus directrices, tener que llegar a dejar la agrupación ha sido algo muy difícil, no sólo para mí también para mis seres queridos como mi padre, que está sufriendo a la par que pueda hacerlo yo. Siempre hemos sido una familia respetada en nuestro municipio, conocida y querida, no somos merecedores de la injusticia a la que se nos está sometiendo.

Por todo ello, le pido que estudie mi queja y emita un pronunciamiento, que seguro vendrá a poner algo de cordura en actitudes políticas que no son las adecuadas, porque en política no todo vale, alguien debe llamar la atención sobre el respecto a las leyes, pero también sobre el respecto a las personas que es igual de importante, y los representantes públicos como actores de la Administración tienen que dar ejemplo de conductas éticas y morales al resto de la sociedad.

El pasado 10 de Agosto, se emite comunicación por parte del Defensor del Pueblo, del siguiente tenor:

Nos ponemos en contacto con usted para informarle que su queja, registrada con el número arriba indicado, ha sido admitida a trámite por reunir los requisitos establecidos en la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz y que se han iniciado las actuaciones ante los órganos correspondientes.

En este sentido, se ha solicitado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar que nos aporte cuanta información disponga sobre los hechos que usted nos ha planteado, sobre el desarrollo de las sesiones de pleno y de los órganos complementarios de la Corporación y, el desempeño de sus funciones de representación en tales órganos como Concejal no adscrita.

Remitiendo algunas cuestiones planteadas a los Órganos de régimen interno de los Partidos Políticos y otras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante el Ministerio Público o ante el Juzgado correspondiente.

El pasado 4 de Octubre, se envió un anexo al expediente inicial completando el mismo que desarrolla en varios puntos nuevas coacciones y amenazas como por ejemplo:

“si crees que vamos a parar estás muy equivocada, pues esto o peor, es lo que te espera durante lo que queda de legislatura”

Desarrollo íntegro:

20 de Septiembre de 2018, Comisión Informativa de Ciudad Saludable

En el Primer punto relativo a la Aprobación del Acta de 26 de Junio de 2018.

TÚ DECIDES solicita que se informe jurídicamente de si la Concejal No Adscrita María José López Carmona puede hacer comunicados de prensa sobre temas tratados en las comisiones informativas pero que aún no hayan sido reflejados y aprobados por las actas correspondientes en la siguiente sesión, pese a explicarle varios de los miembros de la Comisión Informativa que “eso es algo que hacemos todos los grupos políticos” la Concejal Antonia Fernández insiste en que conste en acta la petición de ese informe jurídico.

2 de Octubre de 2018, Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía

En el Punto 5, ante una propuesta del PSOE sobre el Transporte Escolar, solicito que se quede sobre la mesa, porque se están dando conversaciones a tres bandas (Ayuntamiento-Junta de Andalucía y AMPAs) y debemos trabajar el diálogo antes de plantear una propuesta unilateral.

Es votado que se quede sobre la mesa y se aprueba que así sea.

El PSOE comunica que la votación es ilegal y que harán una comparecencia ante el Secretario de la Corporación.

En el Punto 7, ante una propuesta mía, de la Concejal No Adscrita, los Grupos IU, PSOE y Tú Decides presenta un documento (este es el documento que siempre presentan ante Comisiones Informativas y Plenos siempre que va una propuesta mía) donde se insta a la retirada del punto por venir de una Concejal No Adscrita.

La retirada de mi punto es votada, pero no prospera por los votos en contra de Cs, PP y No Adscrita, el punto es debatido y finalmente desestimado por amplia mayoría (sólo lo votamos a favor Cs y yo).

En éste punto el PSOE abre un gran debate sobre el transfuguismo, la ética y la moral política de la Concejal No Adscrita, además de dar lectura de manera relajada, meticulosa y destacando las palabras “tránsfuga” y “transfuguismo” en cada una de las ocasiones que aparece en el escrito, y una vez terminada su lectura se realiza un discurso sobre el trasfuguismo la ilegalidad del mismo y la falta de ética de las personas que se acogen a él.

Algunos miembros de la Comisión tienen que salir en amparo de lo que puede considerarse fuera del ámbito político y llegar al acoso personal, concluye después de más de 15 minutos y después de haber escuchado 20 veces la “tránsfuga” con un tono claramente despectivo (por decirlo suavemente) y donde finalmente pido que conste en acta las últimas palabras de amenaza de los miembros del PSOE “si crees que vamos a parar estás muy equivocada, pues esto o peor, es lo que te espera durante lo que queda de legislatura”

Para María José López Carmona “no es de recibo que partidos políticos que se definen defensores de las libertades y la democracia, sean los más vulneradores y limitadores de las mismas”. Pero además, “es que no existe precedente, en otros lugares también ha habido concejales que se han visto abogados a salir de las filas de sus partidos y no están sufriendo ese sometimiento constante y persecutorio como aquí” y lo más relevante es el caso del PSOE, que volcó toda su maquinaria orgánica para deshacerse de un concejal al que ahora acosa.

Entre los peores “tragos” que denuncia está querer ligarla constantemente al “transfuguismo político” en lugar de utilizar la denominación de Concejal No Adscrita, hecho constante y reiterado en cada sesión plenaria, nota de prensa o alusión a su persona, lo que ha incitado, a través de las bases de sus partidos políticos, reacciones de acoso en redes sociales e incluso de propuestas y movilizaciones de escraches contra su persona.

Los términos de este ruego son esclarecedores:

Dar traslado del Ruego que el pasado Pleno de 11 de Abril, los Partidos IU, PSOE y Tú Decides impidieron que pudiera argumentar limitando su exposición, por parte del PSOE bajo amenaza de abandonar la Sesión Plenaria, y sin embargo, con posterioridad si se permitió que la Concejal de Tú Decides pudiese contestar a mi Ruego durante más de tres minutos haciendo amplias referencias al Pacto Antitransfuguismo y a mi ética o moral.

Considero que ha sido un agravio más de los sufridos durante este último año por parte de los partidos anteriormente mencionados.

RUEGO

Desde mi consideración de Concejal No Adscrito al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, adquirida en la sesión Plenaria con fecha 14 de marzo de 2017, hace poco más de un año, he sufrido por parte de los algunos Grupos Municipales de esta Corporación, IU, PSOE y Tú Decides la reiterada denominación de concejal tránsfuga, en lugar de la denominación de Concejal No Adscrito, terminología correcta al hecho de abandonar un grupo municipal y quedar sin adscripción a ningún otro.

Esto que en principio puede ser utilizado como una maniobra política, especialmente entre los grupos cuya implicación no ha sido directa, redobla el protagonismo cuando quien hace uso es el propio partido que propició mi salida del grupo municipal al que antes pertenecía, PSOE.

De ninguna manera presentaría este escrito, de no ser por afectar de manera personal y expresamente en el ámbito de la salud determinada actitudes de excompañeros de grupo. Cualquier otra persona en mi lugar, ya hubiese causado baja médica por depresión provocada por una situación de acoso personal y laboral o hubiese recurrido a los tribunales de justicia, sin embargo, con este escrito pido amparo al órgano máximo del que formo parte, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, donde considero que hay personas de capacidad política e integridad moral competentes para poner fin a esto.

Desde el mismo día del pleno mencionado donde la humillación se pretendía por el cambio de bancada junto al Equipo de Gobierno en lugar de con el resto de la oposición, hasta las peticiones para estar fuera del orden protocolario, que no me siente con ellos o que no entregue premios, que no asista a eventos o reuniones, peticiones expresas a la prensa para que no le dé cobertura a mis noticias, restricciones en el uso de la palabra o que no se debatan las propuestas o mociones que presente para su debate en el Pleno de la Corporación.

Durante este tiempo en todas las sesiones plenarias ha aparecido, antes o después el término trásfuga para dirigirse a mi persona, contabilizadas en algunas de ellas más de 15 veces hasta que dejé de contar. Hay Concejales No Adscritos en muchos municipios y no alejados del nuestro, nadie, ninguno de esos concejales está sufriendo la persecución política y personal que estoy sufriendo yo.

Pero, pese a la gravedad de estas peticiones anómalas, lo peor está en las redes sociales, con nombres propios de los Partidos Políticos, de los propios representantes, de sus militantes o simpatizantes o a través de perfiles falsos. Donde he sufrido desde la petición de un escrache en la puerta de mi casa, insultos que según algunos van en el sueldo, acusaciones de compra de voluntades, o arremeter contra nuestro medio de vida o el de mi familia y parte de la privacidad de la que toda persona tiene derecho.

Después de todo ello, una de las cuestiones que más me afectan es el constante intento de vulnerar mis derechos como Concejal, interponiendo ante cada una de mis propuestas, un documento instando a una votación ante el resto de los grupos políticos, para que dicha propuesta no sea debatida en base al Pacto antitransfuguismo, lo cual ya no sólo pretende limitar mis derechos también el bienestar de los vecinos de Roquetas de Mar, pues la mayoría de estas propuestas, demandas o mejoras sólo vienen presentadas con ese objetivo.

Igualmente quiero exponer una serie de consideraciones jurídicas justificativas de este ruego:

Legislación de aplicación:

Art. 23 de la Constitución Española

Art. 44, 182, 196, 197 y 198 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Art. 19 y ss; 73 y ss de la Ley 7/85 Reguladora de las bases de Régimen Local

Art. 23, 26 a 29 y 40 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Jurisprudencia de aplicación:

Sentencia del Tribunal Constitucional 169/2009 de 9 de julio de 2009.

Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2012 de 18 de enero de 2012.

Sentencia del Tribunal Constitucional 246/2012 de 20 de diciembre de 2012.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 8 de febrero de 2013.

Recientemente la prensa destaca otra sentencia del Tribunal Constitucional que anula otra norma antitransfuguismo de la Ley Electoral Vigente.

Por lo tanto, se podría decir:

PRIMERO: que no existe en la legislación española una definición concreta de tránsfuga.

Es el “Acuerdo sobre un Código de conducta política en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales”, denominado coloquialmente “Pacto Antitransfuguismo” el que define qué son “tránsfugas”.

Según este acuerdo, son tránsfugas los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o grupo –manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes delas formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, (caso al que me puedo sumar, dado el acoso y afán por parte del Secretario General del PSOE de desposeerme de todos mis cargos Orgánicos e Institucionales y la negación absoluta como parte del Grupo Municipal al que pertenecía, hasta forzarme a pedir la baja del partido y mi consideración de Concejal No Adscrita) pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible dicha mayoría el gobierno de la entidad.

Es decir, la situación de aquellos cargos electos “tránsfugas” se da en las siguientes circunstancias:

- Cuando pactan con otras fuerzas políticas para cambiar la mayoría del gobierno local, en contra del criterio e indicaciones de la formación política que les presentó en las correspondientes elecciones locales, ya sea por su propia decisión o habiendo sido expulsados de la formación política que les presentó.

- Cuando pactan con otras fuerzas para mantener la mayoría del gobierno local, en contra del criterio e indicaciones de la formación política que les presentó en las correspondientes elecciones locales, ya sea por su propia decisión o habiendo sido expulsados de la formación política que les presentó.

- Cuando en contra del criterio o indicaciones de la formación política que les presentó en las correspondientes elecciones locales, dificultan o hacen imposible la mayoría del gobierno municipal, ya sea por su propia decisión o habiendo sido expulsados de la formación política que los presentó.

Analizando estos supuestos se podría decir que mi situación, hasta la fecha, como Concejal No Adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar no entraría en la definición del sentido estricto de “tránsfuga”, ya que ni he pactado con otras fuerzas cambiar la mayoría del gobierno local, ni he pactado mantener dicha mayoría, ni mi actitud hace imposible una mayoría de gobierno.

SEGUNDO: El artículo 73.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local establece la figura de los “concejales no adscritos”, que son aquellos miembros de las corporaciones locales que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia.

En mi caso, al verme forzada abandonar mi grupo municipal, o la formación política por la que fui elegida concejal, el PSOE, debo ser considerada Concejal No Adscrita, así lo expuse en mi escrito de fecha 2 de marzo de 2017 donde comunicaba mi baja del Partido Socialista y mi consideración como Concejal No Adscrita con los derechos que la ley me asistiera.

TERCERO: La Ley no establece cuales son los derechos y obligaciones de los Concejales No Adscritos, ya que el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local sólo establece que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.

Sobre esto puedo decir que como Concejal No Adscrita no tengo ningún derecho económico superior a los que ya tenía antes de abandonar la formación política por la que resulté elegida concejal, el PSOE, pero sí los mismos, desde el inicio de la legislatura tengo una dedicación exclusiva para el desarrollo de mis funciones de concejal, por lo que se debe considerar ajustado a derecho que siga recibiendo las mismas retribuciones que tenía antes de pasar a ser Concejal No Adscrita.

Respecto de los derechos políticos de los concejales no adscritos, la Ley no establece cuales son, y ha tenido que ser la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que los fije.

Así, como establece la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los concejales “no adscritos” tienen una serie de funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de una Corporación Municipal, entre los que se encuentran:

- Participar en la actividad de control del Gobierno

- Participar y votar en las Comisiones Informativas Municipales

- Participar y votar en las deliberaciones del Pleno de la Corporación

- El derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer adecuadamente sus funciones de representación que son propias del cargo de concejal individualmente considerado.

- Todas aquellas que le sean inherentes como concejal.

No obstante lo anterior, el propio Secretario de la Corporación matizó dos cuestiones al amparo de la doctrina jurisprudencial, como nota aclaratoria frente a polémica suscrita frente a esta cuestión:

Respecto a las Comisiones Informativas, establece el Tribunal Constitucional que “el legislador debe articular las disposiciones que procedan para asegurar que, en el caso de que en la corporación municipal existan concejales no adscritos, las comisiones informativas estén integradas no sólo por concejales pertenecientes a los distintos grupos políticos, sino también por concejales no adscritos, siempre de forma proporcional a su representatividad en el Pleno; así como para garantizar que el derecho de los concejales no adscritos a participar en las deliberaciones y a votar en las comisiones informativas en las que se integren no altere la exigencia constitucional de proporcionalidad en la composición y funcionamiento de dichas comisiones”

Así mismo, los concejales no adscritos no pueden ser nombrados para cargos relacionados con el gobierno y la administración municipal, ya que estos cargos no se integran en el núcleo esencial de las funciones representativas del Concejal.

Tampoco, tienen despachos, teléfonos, asesores o cualquier otro derecho que tengan los grupos municipales como grupos en sí mismos, dada la desaparición de la consideración de Grupo Mixto, donde antes estaban integrados estos concejales, cambiando su consideración a Concejales No Adscritos a Grupo Político alguno y sin los derechos anteriormente expresados.

Por lo tanto, y en conclusión:

Como Concejal No Adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar tengo derecho a participar en la actividad de control del Gobierno, participar y votar en las Comisiones Informativas Municipales, participar y votar en las deliberaciones del Pleno de la Corporación, derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer adecuadamente mis funciones de representación que son propias del cargo de concejal individualmente considerado, y todas aquellas que me sean inherentes como concejal.

Por eso RUEGO:

Ante esta Corporación Municipal que se me dé la consideración de Concejal No Adscrita según la tiene regulada la legislación vigente, sólo y exclusivamente, intentando con ello evitar los continuados actos de discriminación, acoso o persecución de los grupos políticos IU, PSOE y Tú Decides.

López Carmona afirma que “no es forma de hacer política, a los políticos se nos exige más rigor en nuestro hacer, seguir la línea del trabajo y dedicación, desde la posición que los ciudadanos nos otorgaron en las urnas y no, la de buscar oscuros atajos que pueden parecer más cortos, en principio, pero que nunca llegan a buen fin”, afirma.

Tránsfuga…

“Yo no me considero una “tránsfuga”, me considero una víctima de la ambición y la cobardía de algunas personas…

Y denomino Bullying Político, verbal, psicológico y social lo que está produciéndose desde hace mucho tiempo…

Y un claro quebranto de mis derechos como Concejal No Adscrito del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el ejercicio de mis responsabilidades como cargo público”.

“Los partidos IU, PSOE y Tú Decides vulneran constantemente mis derechos que como Concejal No Adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar tengo, y entre otros son, derecho a participar en la actividad de control del Gobierno, participar y votar en las Comisiones Informativas Municipales, participar y votar en las deliberaciones del Pleno de la Corporación, derecho a obtener información necesaria para poder ejercer adecuadamente mis funciones de representación que son propias del cargo de concejal individualmente considerado, y todas aquellas que me sean inherentes como concejal, por todo ello emití un ruego que constaba como: Ruego ante esta Corporación Municipal que se me dé la consideración de Concejal No Adscrita según la tiene regulada la legislación vigente, sólo y exclusivamente, intentando con ello evitar los continuos actos de discriminación, acoso y persecución de los grupos políticos IU, PSOE y Tú Decides, y todo esto es lo que ha sido trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz”.