El Defensor del Menor de Andalucía se ha dirigido a los profesionales de los medios de comunicación social que cubren las sesiones del juicio con jurado contra Ana Julia Quezada, la única acusada del crimen del niño Gabriel Cruz, para pedirles que "extremen el rigor y el cuidado informativo ante la memoria de un menor fallecido, sujeto que debiera también estar protegido".



La institución que dirige Jesús Maetzu ha solicitado que determinadas informaciones referidas a menores y adolescentes "se efectúen con pleno respecto de sus derechos y teniendo en cuenta la singular protección de la que deben ser objeto, ellos y sus familiares", según ha manifestado en un comunicado.



Así, si bien ha reconocido que la "tragedia" por la desaparición y muerte del niño de ocho años tuvo una "importante repercusión social a nivel nacional", ha solicitado especial cuidado ante "datos no contrastados, rumores, filtraciones o informaciones innecesarias para la cobertura del evento" para "proteger" tanto al menor como a sus progenitores, que "pueden ver incrementado el dolor por la terrible pérdida de un hijo".



"Por encima de un lógico ejercicio de competencia informativa, la inadecuada utilización de la imagen y los demás datos personales de cualquiera de las personas menores relacionadas supone vulnerar el ámbito de sus derechos y motivaría la intervención de las autoridades responsables", ha advertido Maetzu.



El Defensor también ha demandado una "protección especial para los progenitores", con los que están en "contacto" y quienes les han transmitido que "en ocasiones se sienten desamparados y desprotegidos ante algunos medios de comunicación, así como por un inadecuado uso de las redes sociales por parte de algunas personas".



"Como ellos mismos han denunciado, desde el principio hemos intentado dar la mejor versión de nosotros mismos en beneficio de aligerar la carga y el sufrimiento a los demás, pero tenemos miedo a que el juicio y el enorme despliegue mediático no proceda de manera justa con la protección de la imagen de Gabriel y su familia", han recalcado.



NO DIFUNDIR DATOS DEL FALLECIMIENTO



En concreto, según el Defensor comparte con la familia su solicitud a los medios de comunicación para que se eviten informaciones relativas a informes forenses "que puedan dañar la imagen del pequeño y causar un dolor enorme a sus seres queridos", así como que los datos que afectan a su situación personal, contados para el desarrollo del juicio, "queden fuera de dominio público". También piden un uso responsable y respetuoso de la imagen de Gabriel y la familia.



Cabe recordar que, en el marco del proceso judicial, la defensa mantiene la tesis de que la muerte de Gabriel se produjo de manera "accidental" mientras que, para la acusación particular, Quezada actuó con "premeditación", "alevosía" y "ensañamiento"; de modo que la mayor carga probatoria para determinar una de las versiones se dará con las pruebas médico-forenses, que se examinarán por el jurado a puerta cerrada el próximo lunes.



La Defensoría ha agradecido la colaboración de todos los profesionales de los medios de comunicación que han prestado un ejercicio de implicación y colaboración ejemplares con la familia de la víctima para que el tratamiento informativo sea a su vez un ejemplo de rigor y respeto a las normas que protegen los derechos de estos menores.

