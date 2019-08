El cordero en salsa y las patatas con mojo de Carmen García ganan el XXV Concurso de Gastronomía de la Feria

Entrega del premio a la ganadora





El cordero en salsa y las patatas con mojo picón de Carmen García se han alzado con el triunfo en el XXV Concurso de Gastronomía de la Feria de Almería, donde el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado el "gran nivel de los participantes" de un certamen que ha cumplido sus bodas de plata coincidiendo con la capitalidad gastronómica.



Carmen García, concursante que no ha faltado ni un solo año al Concurso de Gastronomía almeriense, ha sido así la vencedora del certamen con su tradicional guiso de cordero en salsa y con sus patatas al mojo picón, con una dotación económica de 600 euros.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que el concurso de gastronomía "es un evento que cuenta con el respaldo mayoritario de la gente, no solo de los almerienses que deciden concursar, sino del público que curiosea, pregunta por los platos y las recetas y esto quiere decir que en Almería no solo se habla de gastronomía en el año 2019, sino que tenemos una larga tradición que nos ha llevado a cosechar los éxitos que hoy tenemos. Este concurso ha evolucionado y hoy hemos disfrutado de una ponencia de Paco Morales, del restaurante Noor, toda una Estrella Michelín".



Una edición que este año, por segundo consecutivo, ha contado con la colaboración directa de Sabores Almería. Por eso, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García apunta que "el concurso de gastronomía es un clásico y es uno de los eventos de la feria que más concurrencia de gente tiene, porque siempre ha ido ligada con la gastronomía. Sabores Almería, la marca gourmet de la provincia, ha venido al concurso para quedarse. Vamos a colaborar siempre porque la gastronomía y los productos de la provincia deben ir ligados para siempre".



Con un jurado formado por Paco Morales de Restaurante Noor, Juan Fernández de la Escuela de Hostelería, Marisol Castillo de la Asociación de la Prensa, Javier Bernabeu, director general de Sakata, Rafael Rodríguez de Gastronomy & Art y Rafael Jiménez, director del hotel Barceló de El Toyo, la segunda posición, gracias a sus acelgas esparragadas y su vinagreta de bimi ha sido para Joaquín Felices, con un premio de 300 euros.



Los dos accésit, como tercer y cuarto puesto con una dotación de 100 euros, han sido para José Manuel Vargas y su arroz con costilla y la asadura de matanza, y para Lidia Guirado, con marraná de pulpo con crujiente de patata y sardina marinada en cítricos con piparrana y alioli de ajonegro y pera.



Con el aplauso del jurado y los asistentes, los participantes que se han quedado fuera del cuadro de premiados en el certamen organizado por el Área de Promoción de la Ciudad y el Área de Cultura y Educación, han sido Silvestre Torres, que ha hecho una arriesgada carrillada de ternera con chocolate y remojón con bacalao, Esther Hakobyan con el plato valenciano 'all i pebre' con trigo y anguila y arroz con leche de coco, y Elena Moreno con Bimi salteado y envuelto con verduras de la tierra y calamares en aceite como plato principal.

