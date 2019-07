El cooperativismo almeriense reúne a más de 170 personas en su fiesta anual

El momento más emotivo del día ha llegado con la entrega de los reconocimientos a personas y empresas relacionadas con el sector cooperativista de Almería



Foto de familia de los galardonados

ALMERÍA.- Balanegra es este año el municipio anfitrión de la celebración del Día Internacional del Cooperativismo y el Salón de Actos de la cooperativa Cabasc el lugar donde se han celebrado esta mañana las ponencias previstas para esta conmemoración del modelo cooperativo.

Aproximadamente unas 170 personas han asistido a la 17º edición de la fiesta del cooperativismo que ha sido inaugurado por Susana Romero, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía quien ha destacado la importancia del modelo cooperativo: “Estamos aquí para poner el valor el cooperativismo que para nosotros es esencial porque creemos que es un modelo de empresa que crea empleo estable, un empleo más igualitario y que además sitúa a las personas en el centro de su gestión. Hablar de cooperativas es hablar de democracia, transparencia y solidaridad. Porque prima los principios sociales frente a los principios económico entendemos que tiene una especial importancia para nosotros y desde la Consejería de Empleo y desde la Dirección General lo que vamos a hacer es poner a este modelo empresarial en el centro de nuestras políticas de empleo activa para darle la importancia que se merece”.

El presidente de COEXPHAL-Cooperativas Agro-alimentarias ha querido destacar los datos más relevantes del cooperativismo agrario en la provincia y ha señalado los tres temas más importantes que preocupan al sector. “Aunque es un momento de festejar quiero aprovechar para hacer tres reivindicaciones importantes: el agua, la inmigración ilegal y el chabolismo y la limpieza del campo”.

Por su parte, Martirio Castilla, presidenta de FAECTA en Almería, ha señalado que las cooperativas son un modelo en auge no solo en Almería, donde el 80 % de las cooperativas creadas son de trabajo, sino también en Andalucía, destacando que el número de cooperativas de trabajo ha crecido un 32,9 % en 2018 y que el empleo en estas sociedades ha aumentado un 8,61 %. Según apuntan desde FAECTA este crecimiento se debe a la reforma de la Ley de Cooperativas que desde jullo de 2018 facilita la creación de estas sociedades con solo dos personas. “Si hacemos una comparativa con el mismo trimestre del año 2018, en el primer trimestre de 2019 se ha duplicado la creación de cooperativas en Andalucía y Almería es la provincia andaluza con mayor ratio de cooperativas por cada 100.000 habitantes (2,57) seguida de Málaga (2,04)” ha indicado Castilla.

La delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín ha destacado en su intervención dos temas importantes de la horticultura como es el control biológico con 22.700 hectáreas y el auge de la agricultura ecológica con 3.600 hectáreas en la actualidad. “El mundo demanda salud y Almeria es la provincia que más preparada esta para ofrecerla", ha afirmado Martín quien además ha señalado la importancia de las OPFH como figuras imprescindibles para el progreso del sector: "Este año la Consejería va a gestionar un total de 65 millones de euros en subvenciones, la cifra más alta de su historia".

Tras la inauguración han dado comienzo las ponencias. La primera de ellas ha sido la de Ignacio A. Sánchez, administrador único de Docere, S.Coop. And. titulada “Los principios del cooperativismo como base de la resolución de conflictos”. Sánchez ha destacado que “todo cambio de cualquier ámbito conlleva un conflicto que, en casos de elevado calado, necesitan ser gestionados para no resultar en consecuencias indeseadas. Las pautas generales de gestión de conflictos nos muestran que los propios principios del cooperativismo nos resultan de total utilidad para poder resolverlos de forma eficiente. El ponente nos invita a tomar conciencia sobre esta ventaja que nos ofrece el cooperativismo como eje central de esta ponencia”.

A continuación, Jorge Silva, gerente de Cabasc, ha hablado sobre la trayectoria de la cooperativa desde su nacimiento hasta la actualidad. “Cabasc S.C.A., ADN cooperativo” ha sido el título de la ponencia en la que se ha desgranado el crecimiento de esta empresa que se fundó el 27 de diciembre de 1964 y que siempre ha estado a la vanguardia de la horticultura, sabiendo adaptarse en cada momento a las necesidades del sector. En 2019 participó como socia fundadora en la constitución de la sociedad andaluza cooperativa andaluza de segundo grado, Unica Group junto a las cooperativas Casur, Cohorsan, Ferva y Agrieco.

Jan van der Blom, responsable del Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL, ha sido el último en intervenir para explicar por qué es muy importante el uso del control biológico como la opción más recomendable para el control de plagas y enfermedades en los cultivos hortofrutícolas bajo invernadero solar. ¡I Love Bichos!, Pero..¿por qué? ha sido su charla, en la que este experto ha destacado: “Contra muchas plagas, el control biológico es el único remedio, ya que no disponemos de plaguicidas eficaces. Actualmente, los resultados del control biológico son muy buenos en todos los cultivos, aunque no siempre sin dificultades. HORTYFRUTA reconoce que el mismo sector productor es el primer interesado en que esto se optimice y se extienda al 100 % de los cultivos. No hay otra alternativa para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema hortícola. Por esto: I love Bichos...”.

Reconocimientos

Tras las charlas, ha tenido lugar el momento más emotivo del día con la entrega de los reconocimientos a personas y empresas relacionadas con el sector cooperativista de Almería.

Uno de los reconocimientos más destacados ha sido el entregado por Manuel Galdeano, presidente de COEXPHAL-Cooperativas Agro-alimentarias de Almería, a José Galdeano Nache, técnico de la Asociación desde hace más de 30 años. “En agradecimiento a su enorme dedicación para impulsar, promover y fortalecer el cooperativismo en general y el agrario en particular, en su tierra Almería. Su nombre ya está unido indisolublemente a este Día del Cooperativismo, ya que ha sido uno de los precursores de esta celebración”, ha explicado Manuel Galdeano.

También se ha reconocido a:

-CABASC, S.C.A: Como reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial que le ha permitido en sus más de 50 años de funcionamiento, adaptarse siempre al futuro del modelo cooperativo, liderando procesos de integración que están a la vanguardia del sector.

-Don Miguel Ángel Tortosa López: En reconocimiento por su inestimable apoyo, trabajo y dedicación en favor del cooperativismo durante su etapa como delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería.

-Doña. Nuria Rodríguez Martín.- Alcaldesa de Balanegra: Por su colaboración en el Día Internacional del Cooperativismo.

-Ecogestiona S.coop. como reconocimiento a la cooperativa más Innovadora. Constituida en 2017 por Faecta y compuesta por 5 socios (4 hombres +1 mujer) todos ingenieros agrícolas y una licenciada en económicas, con sede en el PITA. Su carácter innovador recae en la capacidad técnica empresarial para desarrollar un sistema innovador de gestión de residuos, restos y subproductos agrarios, de origen intensivo. El promotor del proyecto y presidente de la cooperativa, Antonio Ufarte, ha recogido el reconocimiento.

- Abad Hostelería y Alimentación: como reconocimiento a la Consolidación. Por su trayectoria empresarial y capacidad de adaptación para mejorar la competitividad en el sector de la venta y reparación de toda clase de maquinaria de hostelería. Es una de las cooperativas referente del sector en la provincia. Fundada en 1994 con 5, actualmente tiene una plantilla de 10 personas. Entre sus objetivos siempre está ofrecer el mejor servicio al profesional de la hostelería, procurando una atención personalizada y cercana con cada cliente contando. Ha recogido el reconocimiento su presidente Antonio García.