El Cooltural Fest se suma a la fiesta del 25º aniversario de la UAL, en el concierto gratuito de Lori Meyers

Vinila Von Bismark y The Vibrowaves se sumarán a la velada, tal y como han desvelado hoy en la Feria de las Naciones de la Universidad



El Cooltural Fest ha tenido su espacio en la Feria de las Naciones de la UAL

ALMERÍA.- La Universidad de Almería, que quiere celebrar con la ciudad su veinticinco cumpleaños; con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, que pondrá a disposición del público la fantástica playa de El Palmeral, y el Cooltural Fest, que viene desarrollando actividades complementarias a la cita que se celebrará del 17 al 19 de agosto desde su presentación, han aunado esfuerzos para que los asistentes, el próximo 21 de junio, al concierto de Lori Meyers se lo pasen en grande. De esta forma, además de la actuación del reputado y conocido grupo granadino, el Cooltural Fest ha querido sumarse a la fiesta, completando la velada con la actuación de Vinila Von Bismark, que hoy ha demostrado sus conocidas dotes de DJ en la Feria de las Naciones de la UAL, y The Vibrowaves, además de hacer regalos, sorteos y otras sorpresas en el preludio de la temporada veraniega.

La entrada será totalmente gratuita, y se enmarca en las actividades que la UAL ha programado para celebrar su vigesimoquinto aniversario y coincide con la celebración del Día Europeo de la Música.

Sin duda un atractivo musical de primer nivel para dar entrada al verano, apenas dos días antes de la festividad de San Juan, si tenemos en cuenta que Lori Meyers será cabeza de cartel en festival como el Interestelar de Sevilla, el FIV de Villalba, el Festival de les Arts o en Ebrovisión. De esta manera, tanto el Ayuntamiento de Almería como la institución académica continúan la senda de trabajo iniciada en los últimos tiempos, estrechando lazos y realizando actividades de manera conjunta para beneficio tanto de los estudiantes de la UAL como para la ciudad. Una sinergia a la que se suma ahora el Cooltural Fest con Vinila Von Bismark y The Vibrowaves.

Tan recurrente adjetivo como definitorio, la inclasificable Vinila Von Bismark publicó el pasado mes de noviembre su segundo disco en solitario, ‘Motel Llamado Mentira’, el tercero si se cuenta ‘The Secret Carnaval’, junto a The Lucky Dados, de aroma cincuentero. Además ha publicado una importante colección de EP’s (como una versión del ‘Pena, Penita, Pena’ de Lola Flores) y otra serie de remixes varios pues lo de bailar siempre ha sido un denominador común en cada uno de los pasos dados. Además, ejerce de DJ y vedette pin up, pues fue uno de los grandes atractivos de distintas versiones de The Hole. Con todas esas vivencias en la coctelera, ‘Motel Llamado Mentira’ es su álbum más libre y propio, puesto que nace desde la completa autoedición y dando salida a sus influencias arabescas, aflamencancadas, latinas, bailables y, ante todo, sugerentes.

Por su parte, The Vibrowaves es un dúo de rock formado en Valencia en 2016. Sus influencias navegan entre el rock, el hard rock, el blues y el garaje. Pese a su juventud, ya han autoeditado y publicado varios sencillos, como ‘Monster’ y ‘My Love’. Han sido finalistas del concurso de bandas Sona La Dipu, organizado por la diputación provincial de Valencia y han compartido cartel con bandas punteras como Fuel Fandango, Triángulo de Amor Bizarro o Los Punsetes, además de estar incluidos en el cartel del próximo MontgoRock Xábia Festival.

La formación granadina Lori Meyers es uno de los nombres propios más destacados de la escena indie-rock en España y Latinoamérica de los últimos años y, aunque en el próximo año su intención es realizar solo una quincena de fechas en directo, la Universidad de Almería, con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, consiguieron que una de ellas sea la que ofrecerá el 21 de junio del próximo 2018 en la playa de El Palmeral.

Lori Meyers, fundados en 1998, está formado actualmente por Antonio López ‘Noni’ y Alejandro Méndez en voces y guitarras; Alfredo Núñez en la batería; Miguel López, bajo y coros; J.J. Machuca en los teclados; y Javier Doria en la guitarra. A lo largo de su trayectoria han lanzado seis trabajos de larga duración. Desde el estratosférico debut, ‘Viaje de Estudios’ (2004) y su continuación en ‘Hostal Pimodán’ (2005) donde el pop rock británico de los sesenta estaba muy presente en las melodías vocales, a su progresiva entrada a una mayor distorsión en ‘Cronolánea’ (2008), y en el universo indie, con ‘Cuando El Destino Nos Alcance’ (2010), ‘Impronta’ (2013) o ‘En La Espiral’ (2017), su última entrega, mezcla de numerosas influencias, donde no falta la psicodelia.