El Cooltural Fest arranca este jueves con conciertos gratuitos de Elefantes, Nixon, Mucho, Wi Bouz y Compro Oro

Elefantes





El Cooltural Fest alza el telón este jueves con una fiesta de bienvenida que van a protagonizar, con entrada totalmente gratuita, Elefantes, Nixon, Mucho, Wi Bouz y Compro Oro.



El escenario será el Parque de Las Almadrabillas de la capital y la primera jornada del festival, que se prolonga hasta el domingo, dará comienzo a las 18,00 horas.



Además, habrá puntos para continuar el proceso de canje de la entrada por la pulsera de acceso al recinto de conciertos para las jornadas del viernes y el sábado, con el objeto de que no haya que realizar colas el fin de semana.



En esta primera jornada también actúan dos de las últimas sorpresas del cartel, una conferencia con Eric Jiménez, baterista de Lagartija Nick y Los Planetas o una after party con Vinila Von Bismark DJ Set en Nacional Music Club.



El Cooltural Fest tiene una amplia programación gratuita y el viernes se desarrollará la Ruta Gastromusical. Serán cuatro conciertos que se sucederán en el tiempo en distintos emplazamientos del centro de la ciudad para animar a los 'coolters' a que conozcan los bares de la zona mientras escuchan la música en directo.



La ronda, que coincide con la Capitalidad Gastronómica que ostenta Almería en 2019, comenzará a las 11,30 horas en la Plaza San Sebastián con los mexicanos Kill Aniston. A las 12,15 horas la música comenzará en Puerta Purchena con We've Got Enemies. En tercer lugar actuarán Los Manises, a las 13,00 horas, en la plaza del Educador mientras que el póker de actuaciones culminará a las 13,45 horas con Playa Cuberris en el Mercado Central.



Ese día, los bares Taberna Nuestra Tierra, Taberna Nuevo Torreluz, Cafetería La Chumbera, El Quinto Toro, Vintage 54, Bella Ciao, Habibi, Plaza Central, Patio de Vecinas, Jovellanos y Restaurante Aljaima, tendrán tapas con nombres de varias de las bandas del cartel de Cooltural Fest: Vetusta Morla, Playa Cuberris, Nixon, Los Vinagres, Arizona Baby, Carolina Durante, Embusteros, Elefantes, Miss Caffeina, Yo Diablo y Viva Suecia, respectivamente.



El sábado y el domingo llegarán los conciertos de los escenarios acústico playa, en la faluca, frente al Auditorio Municipal Maestro Padilla, y los del escenario ciudad, en el Paseo de Almería.



El sábado estarán en el acústico, de 11,00 a 14,30 horas: Joana Serrat, Lichis y Arizona Baby y en el Ciudad, de 14.00 a 17.00 horas: Yo Diablo, Club del Río y Tu Otra Bonita.



El domingo, 18 de agosto, actuarán en el escenario acústico Tulsa, Alice Wonder y Ángel Stanich Trío, mientras que en el escenario ciudad harán lo propio Jenny & The Mexicats, Los Vinagres y perro.



En esta segunda edición el Recinto Principal de Conciertos se ha ampliado en 10.000 metros cuadrados utilizando toda la superficie anexa al actual recinto de conciertos del Ferial. Esto permitirá acrecentar la zona de restauración y de food trucks, en el año de la Capital Gastronómica Almería 2019, e incorporar además un escenario que servirá para ampliar la oferta musical hasta llegar a más de cincuenta grupos y artistas.



Además, se ha creado un área de descanso de 15.000 metros cuadrados para 1.700 personas en el antiguo recinto Ferial. Los abonos se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com .

--EUROPA PRESS--