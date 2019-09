El Consejo de Administración del PITA acuerda la modificación en el órgano de la dirección general

Los consejeros han aprobado el nombramiento de Diego Clemente como nuevo director general de la técnópolis almeriense



ALMERÍA .- Durante la última sesión del Consejo de Administración del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), celebrado el 18 de septiembre, se acordó la modificación en el órgano de la dirección general y suscribieron el nombramiento de Diego Clemente que sustituye a Trinidad Cabeo.

El Consejo de Administración del PITA traslada su agradecimiento por el desempeño profesional a Trinidad Cabeo, quién desde septiembre de 2017 ha estado al frente de la tecnópolis almeriense. Durante esta etapa se han llevado a cabo grandes iniciativas que han posicionado al Parque a nivel nacional e internacional como referente en actividades relacionadas con la agrotecnología. Asimismo, se ha conseguido la ocupación prácticamente en su totalidad del edificio Pitágoras y se ha dado un salto importante a nivel de parcelas con el proyecto de ciudad financiera de Cajamar.

Diego Clemente (Roquetas de Mar, 1978) es arquitecto superior por la Universidad de Granada. Ha desarrollado su carrera profesional en los ámbitos de la arquitectura y nuevas tecnologías.

Sobre el Parque Científico-Tecnológico de Almería PITA S.A.

Capital social: Parque Científico-Tecnológico de Almería PITA S.A. cuenta actualmente con un capital social de 31.040.000 euros. El porcentaje de su accionariado se reparte de la siguiente manera: Inmobiliaria Acinipo SL (Unicaja) (30,13%), Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar) (30,13%), Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SAU (26,62%), Agencia Andaluza de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (11,64%), Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía (1,04%), Universidad de Almería (0,19%), Fundación Tecnova (0,17%) y Ayuntamiento de Almería (0,08%).

Consejo de Administración del PITA tiene la siguiente composición:

Emilio Ortiz, representante Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA) y presidente del PITA.

Antonio Pérez Lao, representante de Cajamar y vicepresidente del PITA.

Luis Gallego, representante de Agencia IDEA.

Aránzazu Martín, representante de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

Ricardo García, representante de Cajamar.

José Julio Calzado, representante de Unicaja.

Miguel Ángel Férnandez, representante de Unicaja.

El Parque está promovido por la entidad Parque Científico-Tecnológico de Almería, vinculada de forma prioritaria al desarrollo de las tecnologías agrícolas (bioeconomía) y a otras actividades como las energías renovables, las nuevas tecnologías y la construcción sostenible. El PITA se integra en la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), cuyo principal objetivo es colaborar a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Además, se integra en la IASP, la International Association of Science Parks and Areas of Innovation