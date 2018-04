El consejero de Agricultura da el pistoletazo de salida a Moros y Cristianos de Vera 2018

VERA.- La quinta edición de ‘Moros y Cristianos’ de Vera, arrancó ayer con una multitudinaria paella en la Plaza de la Verja de la localidad, a la que sucedió un pasacalles de Moros y Cristianos por el Casco Antiguo.

Posteriormente, tuvo lugar en el Convento de la Victoria de Vera el acto de presentación oficial que además de la participación de miembros de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos, el alcalde de Vera, Félix López, y la concejala de Cultura, Isabel de Haro, contó con la presencia del Consejero de Agricultura Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, que quiso apoyar la iniciativa y respaldar las fiestas de Moros y Cristianos de Vera “cómo referente cultural y atractivo turístico de todo el levante almeriense”.

Fue la Concejala de Turismo, Cultura y Festejos, Isabel de Haro quien inauguró el turno de intervenciones, poniendo en valor “el gran trabajo de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos, que en este quinto año habéis consolidado el desfile”. También quiso trasladar a los miembros de la Asociación que “sois abanderados del municipio, porque estáis representando la cultura veratense, y por ello desde la institución municipal nos sentimos orgullosos del trabajo que hacéis y respaldamos las iniciativas que estáis llevando a cabo, aún más si cabe en este año que celebramos el Año de la Cultura en Vera, dónde celebramos el V Centenario del Terremoto de la ciudad y el 50 aniversario

de los Festivales de Arte".

Por su parte el Alcalde de Vera, Félix López, agradeció el apoyo de la Junta de Andalucía a las Fiestas de Moros y Cristianos con la presencia del Consejero, y felicitó a la Asociación Cultural la predisposición y el esfuerzo realizado para alcanzar el quinto aniversario dando las gracias “en nombre de la Corporación Municipal y de todo el pueblo de Vera, a la Asociación de Moros y Cristianos porque sois el estímulo para que la población joven conozca nuestra historia”. El alcalde remarcó que “las tradiciones forman parte de las señas de identidad de un pueblo y que fiestas cómo Moros y Cristianos sean capaz en el presente de mantener y recordar los valores del pasado confirman que hay un futuro asegurado”.

El acto sirvió para presentar el cartel de este año, diseño del veratense Javier Carmona, para presentar la web oficial de la Asociaciónwww.morosycristianosvera.com y la trilogía "Vera: La Épica de Un Siglo 1488 - 1518 - 1569", que según ha explicado Pedro López, secretario de la Asociación Cultural “consiste en un pack de tres relatos cortos ilustrados, donde se explica brevemente lo acontecido en tres fechas fundamentales y que condicionaron el presente de Vera: el primero describe la Reconquista de Vera y la Axarquía, y la firma de las Capitulaciones ante el Rey Fernando el Católico el 10 de junio de 1488. El segundo describe como fue el terremoto que el 9 de noviembre de 1518 destruyó la ciudad medieval de Vera y dio comienzo el renacer de la nueva en donde hoy en día la conocemos, y por último el tercer relato describe como fue el asedio que sufrió la ciudad el 25 de septiembre de 1569 por parte de las tropas de Aben Humeya, y que su victoria fue el inicio del día de San Cleofás como patrón de Vera. Los textos han sido realizados por Luisa Soler, Pedro López, con la colaboración de Manuel Caparrós, y las ilustraciones José Ramón Paris y José Manuel Ramírez”.

Por su parte José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera, rememoró los inicios de la Fiesta “quién nos iba a decir a nosotros hace cinco años que la idea de un grupo de amigos llegaría hasta aquí, contando hoy con el apoyo de la Junta de Andalucía y la presencia de un Consejero. Señal del cariño que Vera tiene no solo a la Fiesta, si no a la cultura, a la historia, a la tradición”. Ramírez agradeció el apoyo del Ayuntamiento veratense, y “especialmente a todas las personas que hacen posible que Moros y Cristianos de Vera sea una realidad. Porque Moros y Cristianos no solo es un desfile, es también cultura, es también conocer la historia y descubrir nuestros orígenes”. El presidente quiso destacar “el sentimiento de unión entre los vecinos de Vera que genera esta fiesta, y la unión que propicia entre otros pueblos que desfilan con nosotros” poniendo como ejemplo el hermanamiento llevado a cabo el año pasado con el pueblo de Banamaurel y el hermanamiento que se va establecer este año con la Federación San Clemente de Lorca, contando en el acto con una representación de miembros de esta asociación.

El presidente de la Asociación cerró su intervención anunciando las actividades culturales que, al igual que el pasado año, se van a celebrar e invitando a todo aquel que lo desee a asistir al gran desfile que se celebrará el próximo día 9 de junio.

Posteriormente se dio paso a la proyección de un vídeo que recoge las esencias de la Fiesta de Moros y Cristianos de Vera para concluir con una exhibición de danza oriental a cargo de la artista veratense Victoria García.