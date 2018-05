El concejal de Turismo de Carboneras promociona el municipio con vídeos de un exsicario de Pablo Escobar

Uno de los vídeos publicados por el edil

TELEPRENSA.- Tempestad en Carboneras después de que el concejal de Turismo, el popular Pascual Díaz, haya publicado tres vídeos -dos en su perfil personal y otro más en el de su bar- en los que un exsicario del Cartel de Medellín a las órdenes de Pablo Escobar vende la belleza del municipio y alaba sus playas y gamba roja.

John Jairo Velásquez 'Popeye' se dirige a su “guerrero Pascual” y al “hermoso pueblo de Carboneras” refiriéndose a sí mismo como “el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria”, un saludo que realiza desde “las mismas calles que pisó Pablo Escobar y en compañía de su alma”.

‘Popeye’ se refiere a la fiesta, “hermosas playas” y “exquisita gastronomía” de Carboneras, asegurando que “las mejores gambas de España y de toda Europa son las de Almería”. “Las gambas de mis guerreros de Andalucía son una cosa de locos”, apunta en uno de los vídeos de la página del edil en Facebook, en la que aparece otra publicación con varias fotografías de este marisco a las que el concejal acompaña con esta frase: “Gamba roja de Carboneras, las que anuncia Popeye”.

Las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los que en los propios comentarios de los vídeos han criticado que el edil haya compartido los mismos, aunque también cuenta con aquellos que lo apoyan. Quien sí se ha mostrado totalmente en contra y ha exigido su dimisión y explicaciones al PP es el Grupo Municipal Socialista, cuyo portavoz, José Luis Amérigo, advierte de que la imagen de esta persona no es la que debe promocionar Carboneras.

"He recibido muchas llamadas de medios de comunicación provinciales y nacionales para pedir información. Solo os puedo decir que estoy tranquilo y la gente de nuestro pueblo de me conocéis de sobra. Hay ciertas personas que quieren sacar tajada política, los de siempre los que quieren el poder para sus intereses", ha dicho por su parte el concejal en Facebook.