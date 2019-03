El concejal de Izquierda Unida en Mojacar abandona el Pleno en apoyo a la huelga feminista

Carlos Rodríguez: “Consideramos una falta de respeto la convocatoria de un pleno el día 8 de marzo, a sabiendas de la convocatoria de una huelga general de mujeres”



Carlos Rodríguez

MOJÁCAR.- Según denuncia el concejal de Izquierda Unida, y miembro del grupo municipal de Somos Mojacar, Carlos Rodríguez Sueiro, en la mañana del 8 de marzo la alcaldesa ha convocado un pleno extraordinario que coincide con el día de lucha feminista, y con la huelga y paros convocados por los sindicatos en todo el Estado.

Según explica el Rodríguez Sueiro, “la alcaldesa y el equipo de gobierno del PP tenia constancia de que existía una huelga convocada en el día de hoy, por eso nada más iniciar el pleno he querido recordarlo por una cuestión de orden, al no ser escuchados mis argumentos he decidido abandonar la sesión en apoyo y respeto a las encomiable lucha de las mujeres”

Para el concejal de izquierdas en el consistorio mojaquero, “es una pena que el único edil de la corporación en secundar la huelga sea yo, hoy en Mojacar muchos de los que se hacen llamar de izquierdas y dicen apoyar la lucha de las mujeres de nuestro pueblo se han retratado entrando en el juego de una alcaldesa machista, que no cree en la igualdad ni en la lucha por los derechos de las mujeres”

“Tomar una verdadera conciencia feminista no es fácil, ser consciente de dónde quiere relegar la sociedad a las mujeres por el simple hecho de serlo es duro, y luchar contra este sistema impuesto lo es aún más”, reflexiona Rodríguez Sueiro para quien las movilizaciones del 8 de marzo “adquieren ahora más que nunca significado en un panorama en el que volvemos a discutir temas que creíamos más que superados, por ello tenemos que desbordar las calles y no quedarnos ahí, la lucha es diaria y tenemos que obligar a que se tomen medidas reguladoras que quiten el yugo a el 50% de la población”.