El Complejo Hospitalario Torrecárdenas y sindicatos médicos se concentran por la agresión a un facultativo

Concentración a las puertas del Hospital Torrecárdenas





El Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha acogido este martes una concentración de profesionales y sindicatos de profesionales médicos en la que se ha condenado la agresión física sufrida por el expresidente del Sindicato Médico y exedil de Almería, Nicasio Marín, por parte de un familiar de un paciente al que atendía.



En una nota, desde el centro hospitalario han lamentado y condenado el ataque al facultativo especialista en Medicina Interna en el área de Hospitalización del Hospital Torrecárdenas, de manera que han asegurado "que desde el momento en que se produjeron los hechos el centro ha puesto a disposición del médico afectado todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía".



Durante la concentración convocada por SMA, Satse, SAE y FATE, los profesionales han asegurado que "nada hay que justifique dichas agresiones" que "desgraciadamente son cada día más habituales" y "están llevando a un deterioro del ambiente en el puesto de trabajo".



"Basta ya de agresiones", han manifestado antes de recordar que durante el pasado año se produjeron en Almería 83 agresiones a profesionales médicos de las 30 fueron físicas, y de reclamar "corresponsabilidad" entre la ciudadanía, la administraciones públicas, las empresas sanitarias privadas y los profesionales para acabar con estos casos.



Desde el complejo hospitalario se ha indicado además que los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud solicitarán que la agresión sea considerada como un delito de atentado, lo que implicaría la condena a prisión del agresor.



La agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.



El centro hospitalario dispone de más de 60 cámaras que permiten visualizar durante las 24 horas del día, 365 días al año. Todas las imágenes que recogen son enviadas y visualizadas en el señalado centro de control, donde se archivan por si resultan necesarias en los tribunales.



APOYO DEL PP



Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP de Almería Rosalía Espinosa ha trasladado a Marín "todo el apoyo y cariño" del partido "en unos momentos duros" al tiempo que ha agradecido a los profesionales sanitarios "su labor diaria" porque "sin ellos no habría sanidad pública", según ha expresado en una nota tras participar en la concentración.



"Desde el PP siempre vamos a apoyar a estos profesionales que día a día hacen que la sanidad en Andalucía y en Almería merezca la pena, a pesar de todas las necesidades que el Gobierno andaluz no subsana", ha manifestado la parlamentaria, quien ha lamentado que el número de agresiones a sanitarios "siga creciendo, aumentando por tercer año consecutivo en nuestro país".



A juicio de Espinosa, el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía podría no ser "suficiente para reducir y acabar con las agresiones a este colectivo, ante la oleada de agresiones que están sucediendo en los centros sanitarios de Andalucía", con lo que cree "imprescindible" que se adopten de "forma urgente nuevas medidas para erradicar esta lacra y garantizar que estos profesionales puedan ejercer sus funciones en un entorno de seguridad y con total libertad"



Espinosa ha recordado que su partido ha propuesto un paquete de medidas destinado a los profesionales sanitarios andaluces mientras que ha registrado una proposición no de ley para reclamar una mayor protección y seguridad para estos profesionales.





--EUROPA PRESS--