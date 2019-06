El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas participa en el programa europeo ‘Best4Soil’

Se trata de un programa de cooperación en el que están incluidos ocho países europeos



Reunión en la que ha participado Coitaal

ALMERÍA.- El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería ha sido invitado a participar como miembro de Consejo Consultivo Externo (EAB) del proyecto ‘BEST4SOIL’ (Boosting 4 best practices for Soil Health in Europe), aprobado por la Comisión Europea y que está constituido por un consorcio de especialistas de ocho países europeos, entre ellos, Wageningen University and Research, Teagasc Agriculture and Food Development Authority o el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de Andalucía.

Mari Carmen Vicente, adjunta a la Secretaría Técnica de COITAAL, asistió en representación del Colegio a la primera reunión del consorcio ‘Kick off meeting Best4Soil’ que tuvo lugar en Ámsterdam y donde se han esbozado las líneas de trabajo de este programa de colaboración.

El proyecto ‘BEST4SOIL’ pretende crear una red de comunidades en toda Europa mediante la interconexión de agricultores, asesores, educadores e investigadores para promover las mejores prácticas en materia de salud edáfica, incluyendo las rotaciones de cultivos para mantener, mejorar o restablecer la salud del suelo en Europa.

Los suelos sanos son de gran importancia para el futuro de los cultivos hortícolas europeos. Y debido a esto, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería participa en la toma de decisiones del consorcio ‘BEST4SOIL’, en la aprobación del material de comunicación que se realice y también ofrece a los miembros de ‘BEST4SOIL’ orientaciones y una retroalimentación críticas.

Suministro de información

Durante la reunión se realizaron las descripciones técnicas de los proyectos a seguir resaltando que en lo que trabajará es en transmitir una información preventiva con el fin de evitar que se presenten determinados problemas. Se trata de concienciar al agricultor en técnicas más eficientes de mejora de suelo. Todo ello en materias como la solarización, la rotación de cultivos o la biofumigación.

Igualmente se trabaja en cómo va a ser elaborada la plataforma informática y como será transmitida la información recabada. Dicha información se traducirá a las 22 lenguas en un lenguaje cercano para que llegue mejor al público en general así como a los agricultores que serán los protagonistas de llevar a cabo estas iniciativas.