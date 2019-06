El Club Natación Almería inaugura dos pistas de tierra batida, las primeras de la capital

El Club Natación Almería ha dado un nuevo impulso en el tenis con la inauguración de dos pistas de tierra batida este domingo, las primeras de la ciudad.



Al acto de apertura de las pistas han asistido el alcalde del municipio, Ramón Fernández-Pacheco; el concejal de Deportes, Juanjo Segura; el presidente del club, José Luis Romera, y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Tenis, José Salamanca, según recoge en una nota de prensa el Ayuntamiento.



El primer edil ha agradecido la invitación que le ha cursado el club de natación para asistir a esta inauguración, que "sin duda es modélica y ejemplar". "Este club nació en torno a la disciplina de la natación, como su nombre indica, pero a día de hoy es multidisciplinar y por aquí pasan miles de deportistas a diario", ha ahondado, antes de afirmar que dicha entidad es ahora "un referente del deporte almeriense".



Sobre todo, ha destacado su contribución a la práctica deportiva porque se pueden ver a niños y mayores en las instalaciones haciendo deporte. Así, ha reiterado que existe mucha variedad y no cree que haya otro club "en la provincia ni en Andalucía" que tenga instalaciones como éstas, donde se puede hacer fútbol, fútbol playa, voleibol, tenis o pádel, entre otros, y "eso es fruto del trabajo de gente que de manera altruista y desinteresada se embarcaron en un proyecto que no ha parado de crecer y hoy es un sitio de ocio y de disfrute para los almerienses".



Por último, ha dado la enhorabuena por la inauguración de las pistas de tierra batida al club, en nombre de todos los almerienses, y ha deseado que dentro de poco se inauguren las otras dos pistas y de esta manera, se puedan albergar torneos de tierra batida en este club y aporte beneficios para los amantes del deporte y la ciudad.



A su lado, el presidente del Club de Natación ha expresado que se trata de la primera fase con la inauguración de estas dos pistas, ya que la idea es que a final de año se inauguren otras dos más.



En este sentido, ha invitado "a todos los almerienses, socios y no socios del club para que se acerquen y conozcan unas instalaciones modélicas y que están cerca y se puede acceder fácilmente".



Por su parte, el delegado en Almería de la Federación Andaluza de Tenis ha expresado que para la federación esto es "un hito", pues las pistas de tierra les permitirán acometer torneos nacionales, internacionales o por equipos de categorías inferiores.



De esta manera, ha manifestado que a Almería estas pistas "le vienen muy bien" porque es un sitio que agrupa muchas actividades y para las personas que son mayores y han practicado este deporte "es un lujo el jugar en una moqueta de este tipo" porque "es agradecida" para las articulaciones y ahora "buscarán retomarlo por los beneficios que supone".

