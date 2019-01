El Claustro de la UAL inicia el proceso electoral tal y como demandaba el precandidato Posadas

Los procedimientos empleados para la renovación de la Junta Electoral han sido denunciados ya que ésta no ha concluido su mandato



Antonio Posadas

ALMERÍA.- El Claustro de la UAL ha sido convocado este viernes para renovar su junta electoral en lo que el precandidato Antonio Posadas entiende como el inminente anuncio del proceso que llevará al cambio de Rector. “Pasada la claustrofobia que parecía reinar en el campus, es el momento de ocuparnos en serio de nuestro presente para garantizar un futuro útil, de provocar una empatía real entre las tres grandes familias de UAL. Vamos a demostrar que en el campus puede haber un rector de cuya palabra te puedes fiar, que sea cercano, porque ya está bien de rehenes, de conformarnos con dejar que corra el aire o abrir ventanas para airear, ahora hay que ir en serio, hay que ganarse una posición en el mercado universitario y yo sí creo en las personas y las oportunidades que tiene la UAL”, ha señalado.

Los procedimientos empleados para esta renovación, sin embargo, han sido denunciados por el aspirante a Rector porque “la Junta Electoral de la Universidad (JEU) no ha concluido aún su mandato de cuatro años, ya que sus miembros llevan ejerciendo como tales dos años y tres meses, y no hay ningún precepto en la normativa pasada ni presente que permita al Rector acortar el mandato de la JEU, por lo que me veo obligado a denunciar estos hechos y a exigir responsabilidades”.

Para Posadas, que reclamaba desde el pasado otoño el inicio del proceso electoral y recurrió por escrito a la Junta Electoral para pedir un pronunciamiento claro sobre los tiempos legales previstos, “la universidad necesita un liderazgo que ahora mismo no tiene. Esta comunidad precisa de un rector que sea capaz de afrontar los retos reales y cuya palabra sea fiable, que no se esconda con la excusa del ‘yo no me he enterado de que se estaba haciendo’, porque no podemos seguir esperando a que desde fuera nos den soluciones a problemas como conseguir que los profesores inviertan su tiempo en investigación, docencia y transferencia de conocimiento. Les necesitamos donde tienen que estar, que es haciendo sólo su trabajo, y no asumiendo tareas por las que no obtienen ni tan siquiera el reconocimiento de la propia institución”.

Antonio Posadas mantiene que existen enormes diferencias entre lo vivido hasta ahora y el futuro que propone a la comunidad universitaria. “Quiero una universidad en la que cuando profesores, administración o alumnos digan “somos de la UAL” no signifique estar en un puesto razonable de la media, sino entre los que se asocian directamente con el prestigio a la altura tanto de su personal docente como del entorno que ocupa. Nuestra propuesta es la de un gobierno en equipo, que se centre en el bienestar profesional de toda la comunidad universitaria, porque sólo así conseguiremos avanzar hacia los objetivos que nos hemos venido marcando una y otra vez, y que por la falta de altura del Rectorado se han ido aplazando indefinidamente.”