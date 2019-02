El Circuito Provincial de Carnaval se hace más grande y este año llegará a 24 municipios almerienses

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, en la presentación de

El Circuito Provincial de Carnaval, organizado por la Diputación de Almería junto con la Federación de Agrupaciones Carnavalescas de Almería (Fealca), amplía su calendario este año y llegará a un total de 24 municipios almerienses. El circuito arrancará este jueves, 28 de febrero, y estará recorriendo la provincia hasta el 16 de marzo, y en él participarán 14 grupos.El diputado provincial de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, y el presidente de Fealca, Nicolás Castillo, han presentado el Circuito de Carnaval 2019 este miércoles en el Palacio Provincial. Rodríguez ha recordado que se trata de una "importante celebración" que hay que "mantener y extender como parte de las tradiciones culturales de la provincia".Por ello, este año el programa se ha extendido a 24 municipios, después de "un esfuerzo muy importante" de la Diputación Provincial y de Fealca, para que "todos los pueblos interesados pudieran vivir la tradición carnavalera con este evento".Así, este año el Circuito Provincial de Carnaval pasará por Alboloduy, Almócita, Abrucena, Alcóntar, Alhabia, Bentarique, Santa Fe de Mondújar, Senés, Tahal, Íllar, Alcolea, Terque, Benizalón, Enix, Gérgal, Turrillas, Velefique, Líjar, Lucainena de las Torres, Ohanes, Paterna del Río, Rioja, Canjáyar y Sierro.En cada uno de estos pueblos, actuará alguno de los 14 grupos que integran el circuito este año, entre los que se incluyen murgas, comparsas, chirigotas y agrupaciones carnavalescas. Todos ellos han participado en el Certamen de Carnaval de Almería, que se ha celebrado en las últimas semanas en la capital.Desde Fealca, Castillo ha asegurado que "Diputación está haciendo historia llevando el Carnaval hasta 24 municipios" y ha reivindicado que "hace un siglo, el Carnaval era la fiesta más importante de Almería", una tradición que hay que "divulgar y preservar" con iniciativas como este circuito provincial.EL CALENDARIOEl Circuito Provincial de Carnaval 2019 da el pistoletazo de salida el 28 de febrero con la murga 'Esto no me cuadra' (Gádor), que actuará en el Espacio Polivalente de Alboloduy, a las 13,30 horas, y en el Teatro Municipal de Almócita, a las 17,00 horas.El sábado, 2 de marzo, la murga 'La Chirisorpresa' (Almería) actuará en el Salón Social Las Chinas, de Abrucena, a las 20,00 horas, mientras que la murga 'Toy tieso' (Roquetas de Mar), hará lo propio en el Salón Social de Bentarique, a las 16,00 horas, y en el Auditorio Adolfo Suárez de Alcóntar, a las 17,30 horas.Además, ese mismo día, la parodia 'Escuela de baile Antonia la coja' (Almería) estará en el Teatro Municipal de Alhabia a las 17,00 horas; la parodia 'Camina o revienta' (Almería), en el Teatro Luis Siret de Santa Fe de Mondújar, a las 18,30 horas; la comparsa 'Los tramposos' (Tabernas), en el Salón Cultural de Tahal, a las 12,00 horas; la comparsa 'Pedro' (Almería), en el teatro de Íllar, a las 21,00 horas; y la parodia 'Este año no me toquéis las bolas' (Almería), en el Salón Cultural de Senés, a las 18,00 horas.El domingo, 3 de marzo, el Centro Cultural Zaragui, de Alcolea, contará con la actuación de la murga 'Los que salen por los pelos' (Berja), a las 19,00 horas; mientras que el Teatro Manuel Galiana de Terque disfrutará de la parodia 'Camina o revienta'.El 9 de marzo, la murga 'Estamos en oferta' (Albox), estará, a las 17,00 horas, en la Plaza de la Paz de Líjar, y a las 20,00 horas en un local municipal de Benizalón; la murga 'La Chirisorpresa', a las 12,00 horas, en la Plaza de la Constitución de Enix; la comparsa 'Los tramposos', a las 19,00 horas, en La Fuente de Turrillas; y la comparsa 'Los indomables' (Almería), a las 17,30 horas, en el salón cultural de Lucainena de las Torres.Ese mismo sábado, la murga 'No nos perdemos ni una' (Roquetas de Mar) actuará, a las 19,00 horas, en el Centro de Interpretación Astrofísico de Gérgal, y a las 20,00 horas, en el teatro de Velefique; la comparsa 'Pedro', en el Teatro Federico García Lorca de Rioja, a las 20,30 horas; la murga 'Coro rociero de Nuestra Señora de la Peineta Torcía' (Almería), en una nave municipal de Ohanes, a las 20,00 horas; y la murga 'Los que salen por los pelos', en el salón cultural de Paterna del Río, a las 19,00 horas.Para cerrar el circuito, la comparsa 'El renacido' (Almería) pasará por el Salón Cultural Las Cañadillas de Canjáyar, el 15 de marzo, a las 19,00 horas; y la parodia 'Este año no me toquéis las bolas', por el Espacio Escénico Virgen del Carmen de Sierro, el 16 de marzo, a las 19,00 horas.--EUROPA PRESS--