El Circuito de Cine de Verano de Diputación cierra tras 111 proyecciones con más de 8.000 espectadores

Circuito de Cine de Verano de la Diputación de Almería





El Circuito Provincial de Cine de Verano, que impulsa el Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, ha apagado el proyector de su XXIX edición tras 111 exhibiciones al aire libre, gratuitas y para todos los públicos, de diez películas diferentes en 68 municipios que han contado con más de 8.000 espectadores.



Los municipios en los que se han realizado las proyecciones tienen una característica en común, y es que no superan los 5.000 habitantes, según ha recordado la institución en una nota. De las 68 localidades en las que se han exhibido largometrajes a través de este programa, 43 de ellas no superan los 1.000 habitantes, de modo que en estas localidades se han programado dos pases mientras que en las 25 restantes se ha proyectado un único pase.



El diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha incidido en esta característica y ha resaltado que "gracias a este programa el cine se acerca a municipios en los que, de otra manera, a sus vecinos y visitantes no les resultaría posible ver películas en una pantalla de gran formato".



"Con medidas como esta, desde Diputación y, en este caso a través del carácter cultural del cine, igualamos las oportunidades de los almerienses para disfrutar de este arte, independientemente de cual sea su municipio", ha valorado.



El diputado ha apuntado la "gran vinculación" de la provincia con los rodajes, una relación que, como ha matizado "también se tiene que extender a la proyección de películas", y ha resaltado "el carácter popular y la importancia social, como punto de encuentro y actividad sugerente para realizar en esta época del año, que tiene el cine de verano donde, en muchos casos, se ha despertado el amor por el cine de muchas generaciones".



La Diputación ha señalado la gran acogida de este programa, sentido en el que durante la proyección efectuada el pasado 13 de agosto en Beires acudió el 85,47 por ciento de los habitantes del municipio, ya que contó con 85 espectadores mientras que la localidad tiene a 117 personas censadas, según han explicado.



Las películas que han protagonizado el ciclo de este año han sido estrenadas entre los 2017 y 2018 y la mayoría de ellas son de animación: 'Los increíbles 2', 'Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas', 'El malvado zorro feroz', 'Isla de perros', 'Campeones', 'Peter Rabbit', 'Cavernícola', 'El mejor verano de mi vida', 'Coco' y 'Paddington 2'.

