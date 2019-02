El cineasta José Herrera, con su premio Goya, en la Diputación de Almería





El cineasta almeriense José Herrera ha anunciado que ya trabaja en un nuevo proyecto cinematográfico para convertir su laureado cortometraje 'Cazatalentos', ganador de un Premio Goya al mejor cortometraje de animación del 2019, en un "largo". Herrera ha explicado, durante su visita a la Diputación de Almería este lunes, que la futura película, también de animación, estará inspirada en los mismos personajes que protagonizan su primer proyecto cinematográfico.



El cineasta ha sido recibido en el Palacio Provincial por el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, para brindar a la provincia su "niño", ese Premio Goya con el que se alzó el pasado sábado y que pone el broche a un proyecto que le ha costado sacar adelante "seis años", pero que ha supuesto una auténtica revolución en su periplo por festivales de cine de todo el país.



García ha recordado que la marca 'Costa de Almería' apostó por 'Cazatalentos' "desde el principio", porque se trataba de "un proyecto sólido, basado en valores como el talento o el afán de superación, que toca temas como la discapacidad o los refugiados españoles en Francia durante la Guerra Civil, y que encaja con los valores que caracterizan a la provincia".



El presidente de la Diputación Provincial ha asegurado que la institución seguirá ayudando a Herrera "y a cualquier persona que presente un proyecto igual de consistente que éste". Además, ha reconocido las "ganas" y el impulso del joven cineasta almeriense que ha conseguido conquistar el máximo galardón del cine español con su primer proyecto cinematográfico.



El realizador, que hasta ahora ha trabajado en una zapatería de la familia, ha agradecido "todo el apoyo" que ha recibido de la provincia, de la que ha asegurado sentirse "muy orgulloso". "Cuando estudiaba en Madrid, echaba de menos mi tierra y traer un Goya a Almería es increíble. A esta ciudad ya sólo le faltan unos estudios de animación", ha afirmado.



SEIS AÑOS DE TRABAJO



Herrera ha declarado que, en los seis años de trabajo que le ha dedicado a 'Cazatalentos' "no pensaba en premios, sólo en sacarlo adelante y en hacerlo lo mejor posible". De ahí, el que se sienta "sobrepasado" por el éxito de su primer cortometraje, que además del Goya al mejor cortometraje de animación del año ha cosechado un elevado número de galardones en festivales de cine de todo el país, entre ellos, el premio a mejor cortometraje almeriense y el reconocimiento del público en el último Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).



Su próximo proyecto será plasmar la historia de 'Cazatalentos' en una película de animación, en la que espera "contar con todos los almerienses que han trabajado en el corto, y en otros que ya me han confirmado, como David Miralles, que se encargará de la banda sonora". "El contrato para el largometraje lo firmamos este domingo, aunque era algo que estaba cerrado antes de lograr el Goya, y el objetivo es que al menos la mitad del equipo sean almerienses", ha explicado.



Herrera ha asegurado que el 'cabezón' ha permitido que "se hayan abierto puertas de más", aunque ha reconocido estar "muy feliz" porque era algo que "merecíamos". Además, el cineasta ha invitado a todos a "soñar y trabajar por hacer sus sueños realidad, porque con esfuerzo, ilusión y buenos proyectos todo se puede conseguir".



UNA HISTORIA INSPIRADA EN LAS GANAS DE VIVIR



En la rueda de prensa de este lunes, José Herrera ha revelado que los valores plasmados en 'Cazatalentos' nacen de una vivencia familiar. La madre del cineasta ha superado dos cánceres de garganta y "aunque los médicos le dijeron que podría perder el habla, su afán de superación y su necesidad de contar a sus hijos lo mucho que los quería hicieron que no fuera así. El corto plasma ese momento de superación, porque una historia así merece la pena ser contada".



Así, uno de los apoyos más valorados por Herrera en el periplo de 'Cazatalentos' ha sido el de su madre, quien "siempre me ha apoyado para que me dedique a lo que quiera y la animación es mi pasión". Un género que "siempre" le ha encantado, desde su infancia, a pesar de las dificultades que entraña dedicarse a él profesionalmente.



De cara al futuro, espera seguir dedicándose a la profesión que tanto ama, aunque ha reconocido que no dejará de estar vinculado a la zapatería familiar en la que ha trabajado durante los últimos años y que ha sido también un importante apoyo para 'Cazatalentos'.



En cuanto a cómo recuerda la gala de entrega de los Goya del pasado sábado, ha reconocido que fue "muy especial" y que vivió como un sueño. "Antes de la gala, nunca había visto a tanta gente haciéndome fotos en mi vida, y no recuerdo bien cuando dijeron el nombre de 'Cazatalentos', sólo que me levante y empecé a dar abrazos. Lo sentía todo y nada a la vez, y estaba en blanco. Estar nominado ya era un premio, pero ganar un Goya es increíble".



Además, ha agradecido las felicitaciones que ha recibido de dos de sus grandes ídolos: el director Javier Fesser, cuyo largometraje, 'Campeones', se hizo con el Goya a mejor película, y el cantante almeriense David Bisbal, de quien Herrera admira "su amor por Almería".

--EUROPA PRESS--