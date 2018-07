El candidato a la presidencia de Cuatro Vegas Vicente Serrano ha criticado este viernes haber sido "excluido junto a unos 250 comuneros más" del censo de comuneros, por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía que intervenga y suspenda la asamblea del próximo 24 de julio "ante la gravedad de las irregularidades que se están sucediendo en el proceso electoral".En una nota, Serrano ha indicado que la exclusión estaría justificada, según el escrito que le ha sido notificado, en que según la resolución de aguas temporales de la desaladora de Almería y Carboneras "no están incluidos en esa cesión de agua desalada".Serrano ha asegurado que "no entiende de dónde sacan esa norma" desde la junta directiva, ya que él junto con los otros 250 comuneros afectados que representa unas 300 hectáreas aproximadamente han estado "sirviéndose desde siempre de esa agua a través de las tuberías de Cuatro Vegas".Además, ha alegado que cuando presentó su candidatura el día 9 de julio todos ellos "estaban dentro del censo", de forma que "a falta de cinco días de las elecciones no se puede cambiar el censo, coincidiendo casualmente con el día en el que se cierra el plazo para presentar candidaturas y a cinco días de la celebración de las elecciones"."De esta manera se asegura que nadie se presenta a las elecciones y él se queda como único candidato", ha manifestado en relación al actual presidente de la comunidad de regantes, José Antonio Pérez.Con ello, ha requerido al Gobierno andaluz que "tutele unas elecciones limpias y transparentes" al tiempo que ha pedido ayuda a las organizaciones agrarias, cooperativas y comercializadoras, "no para que se posicionen de mi lado, sino que se pongan del lado de la democracia y la transparencia".--EUROPA PRESS--