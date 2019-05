El bipartidismo de PP y PSOE se mantiene en 57 municipios, Vox entra en siete y Cs gana en tres

El bipartidismo de PP y PSOE se mantiene en 57 municipios





El bipartidismo de PP y PSOE se mantiene en más de la mitad de la provincia de Almería, donde se repartirán los gobiernos de un total de 57 de los 103 municipios, donde Vox entra en siete de los 20 localidades en las que se presenta sin que termine de ser decisivo para la formación de gobiernos y Cs gana sus tres primeras alcaldías en la provincia.



Según los datos del escrutinio ofrecidos por el Ministerio del Interior, entre los municipios donde el bipartidismo vuelve a predominar se encuentran Vera, donde la disolución del Partido Andalucista que había gobernado hasta ahora con apoyo del PSOE da un vuelco al Ayuntamiento, donde el popular José Carmelo Jorge podrá liderar el Consistorio con una mayoría absoluta de 12 concejales frente a los cinco de los socialistas.



En concreto, el PP ha conseguido en el municipio veratense 3.234 votos, lo que supone el 58,38 por ciento del total frente a los 2.279 que obtuvo en 2015, lo que representó entonces el 40,77 por ciento de los sufragios. Por su parte, el PSOE ha conseguido tan solo 1.594 votos --el 28,77 por ciento--, de modo que aunque no le permite afrontar el gobierno local, supone una mejora con respecto a los anteriores comicios, cuando obtuvo 639 votos, esto es, el 11,43 por ciento.



Los populares también se han asegurado el gobierno local de Laujar de Andarax, con una aplastante victoria al conseguir ocho de los nueve concejales del municipio después de que integraran la lista de electores de 2015 en sus filas, de modo que Almudena Morales volverá a ocupar la presidencia de la corporación. El PP se ha hecho con 805 votos --el 80,26 por ciento-- frente a los 166 votos obtenidos por PSOE --el 16,55 por ciento--.



Entre otros municipios en los que se produce un cambio de gobierno dentro del bipartidismo está Abla, que pasa del PSOE al PP con cinco de los nueve concejales, o Abrucena, donde se produce la misma situación al contrario, y los socialistas recuperan la Alcaldía con las mismas cifras.



Los socialistas recuperan además también los ayuntamientos de Fondón, donde obtienen cinco de los nueve ediles; Sierro, con cinco de los siete concejales; y Somontín, al hacerse con cuatro de siete concejales. Por su parte, el Ayuntamiento de Bayarque cambia de manos y será presidido por un gobierno popular formado por cuatro de siete concejales al igual Huécija, que maneja las mismas cifras.



El PSOE mantiene, en los ayuntamientos del bipartidismo, los gobiernos locales de Alhabia, Alicún, Arboleas, Armunia del Almanzora, Bacares, Bayárcal, Bédar, Bentarique, Cantoria, Chirivel, Cuevas del Almanzora --donde desaparece Cs, con los que habían cogobernado--, Instinción, Lubrín, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Padules, Paterna del Río, Pechina, Purchena, Santa Fé de Mondújar, Serón, Tabernas, Tahal, Urrácal y Viator.



Por su parte, el PP seguirá otros cuatro años más al frente de las alcaldías de Alboloduy, Alcóntar, Alhama de Almería, Balanegra, Beires, Berja --donde vuelve el bipartidismo--, Canjáyar, Cóbdar, Enix --salen Cs e IU--, Fines, Gádor, Macael, María, Olula del Río, Pulpí, Rágol, Santa Cruz de Marchena, Sorbas, Taberno, Uleila del Campo y Mojácar, donde la alcaldesa Rosa María Cano recupera la estabilidad con ocho de los 13 concejales frente al PSOE tras un mandato con un pleno fragmentado en cuatro grupos.



LOS GALLARDOS, ALBANCHEZ Y LÚCAR, PUEBLOS 'NARANJAS'



Cs gobernará en Albanchez al hacerse con tres de los cuatro concejales al obtener 343 votos, mientras que el PSOE estará en la oposición con uno al tener 85 votos. El PP ha conseguido llevarse solo tres apoyos.



Los Gallardos también da un giro de 180 grados a su pleno, al desbancar el gobierno socialista. Así, Francisco Miguel Reyes gobernará con mayoría absoluta al conseguir siete concejales con 848 votos, el 59,63 por ciento, mientras que el PSOE pasa a la oposición con tres concejales al recibir tan solo 395 votos, es decir, el 27,78 por ciento del total. El PP logra un representante con 173 votos, que suponen el 12,17 por ciento de los apoyos.



En Lúcar, los concejales de la formación naranja también son mayoría, al hacerse con cuatro de los siete ediles de la localidad, lo que deja al PSOE como única fuerza en la oposición después de perder el gobierno local que mantenían hasta ahora con cinco ediles que se reducen a tres.



VOX NO ES DECISIVO



Vox, que no va a ser decisivo para la formación de ningún gobierno en la provincia, ha entrado en ocho ayuntamientos. La irrupción más fuerte se da en El Ejido, donde ha sido la segunda fuerza y ha alcanzado los siete escaños mientras que se ha aupado a la tercera plaza en respaldo de los electores en los municipios de Adra (2), Almería (2), Níjar (3) y Vícar (3).



En Huércal de Almería y en Roquetas de Mar, donde han ganado las candidaturas del PP, el partido que lidera Santiago Abascal ha sido la cuarta fuerza política más votada con uno y tres ediles, respectivamente. En el total provincial, Vox ha obtenido 20.035 votos, lo que supone un 6,79 por ciento y lo sitúa como cuarta fuerza política.



DESPLOME DE IU



El desplome de IU se traduce en la pérdida de la mitad de los concejales que obtuvo en 2015 ya que ha conseguido aglutinar solo el 1,76 por ciento del voto emitido (5.199) en la provincia frente al 5,41 por ciento que logró hace cuatro años cuando logró el respaldo de 15.069 electores.



Si bien solo conserva la Alcaldía de Alcolea, donde ha revalidado la mayoría absoluta y ganado un edil frente a los cinco que consiguió en 2015 su candidatura, el golpe más duro para la coalición de izquierdas ha sido en la capital. IU-Equo no tendrá representación en la corporación local, en la que ha entrado Podemos por primera vez con un concejal, y pierde sus ya tradicionales dos escaños al no superar el "techo" del cinco por ciento de votos.



En Níjar, donde la candidatura encabezada por Alexis Pineda ha mantenido cuatro años de gobierno en coalición con el PSOE, no serán decisivos con su único concejal después de que la alcaldesa socialista Esperanza Pérez haya conseguido la mayoría absoluta.



Otro de los gobiernos en coalición, en Dalías, donde sostenían con su único concejal al PSOE, ha caído ya que no han revalidado ese escaño.



IU ha perdido las alcaldías de Rioja, tradicional feudo de la coalición, y de Velefique, si bien en este caso no ha presentado lista ya que el alcalde que revalida, Rafael Sola, ha concurrido bajo las siglas del PSOE, arrastrando consigo el voto y logrando seis concejales. Con IU, Sola consiguió cinco ediles en 2015, lo que le dio para gobernar en mayoría absoluta.

--EUROPA PRESS--