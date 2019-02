Juanjo Segura (PP) con los vecinos de Cabo de Gata





El concejal del Distrito Bahía del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura (PP), ha trasladado este sábado a los vecinos de Cabo de Gata el "apoyo" del Consistorio para que se mantenga la oficina de Correos de esta zona de la ciudad ante la "pretensión" de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de cerrarla el 1 de marzo.



Este encuentro se produjo junto a las citadas dependencias para reivindicar el mantenimiento del servicio, según ha concretado el Ayuntamiento en un comunicado en el que ha detallado que el Grupo Municipal Popular presentará en el próximo Pleno una moción para instar al Gobierno a que impida este cierre.



Segura ha manifestado que, siguiendo instrucciones del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), va a solicitar una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, y con el director territorial de Correos, José Luis Prados, para trasladarles su preocupación y explicarles "los problemas que generarían diariamente a los más de 5.000 vecinos afectados" de Cabo de Gata y de otros núcleos cercanos como Ruescas, Pujaire, Las Salinas, La Fabriquilla o la Almadraba, el cierre de la oficina, lo que "les obligaría a trasladarse hasta El Alquián" a un mínimo de 15 kilómetros de distancia para usar este servicio.



El concejal ha señalado que quiere la reunión para "conocer de primera mano" los motivos que pueden llevar a la Correos y Telégrafos a prescindir de este servicio en Cabo de Gata y ha afirmado que el Ayuntamiento está dispuesto incluso a ceder espacio en las instalaciones municipales que dispone en el barrio para ubicar la oficina y "evitar el desmantelamiento de un servicio público que no puede ser mirado con criterios económicos, sino sociales".



"Correos presta un servicio muy importante tanto al barrio como a otros cercanos núcleos donde hay mucha gente mayor a los que no es fácil desplazarse hasta El Alquián para entregar o recoger paquetes y a los que la apertura de la oficina, aunque solo sea una hora diaria, les da la vida, por no hablar de los meses de verano, en los que la población crece exponencialmente y supera los 30.000 habitantes", ha ahondado Segura.



Por último, ha insistido en que desde el Ayuntamiento harán las gestiones posibles para que Correos reconsidere su postura y los vecinos del barrio de Cabo de Gata y de otros cercanos "puedan continuar recibiendo este servicio tan necesario sin tener que desplazarse".

--EUROPA PRESS--