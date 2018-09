El Ayuntamiento solicita por segunda vez a los residentes de Artés de Arcos permisos para remodelar la zona

Proyecto de remodelación de Artés de Arcos





El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Fomento, ha requerido por segunda ocasión a las comunidades de vecinos de la zona de Artés de Arcos que remitan las autorizaciones necesarias para poder licitar y ejecutar las obras a partir del proyecto que han recibido, ya que las mismas afectan o discurren sobre el espacio de propiedad privada y de uso público que discurre bajo el espacio porticado.



Según ha explicado a Europa Press la edil de Fomento, Ana Martínez Labella (PP), a principios de esta semana se han remitido nuevas misivas ya que, tras la primera petición efectuada a mediados de verano, tan solo se han recibido correctamente seis autorizaciones de las 20 solicitadas para poder avanzar en la realización del proyecto.



En concreto, otras nueve comunidades de vecinos habrían contestado al Ayuntamiento, aunque sin adjuntar la documentación necesaria, mientras que de otras cinco no habrían obtenido respuesta. "Vamos a dar unos 15 días más de plazo porque en muchas comunidades ha habido vecinos que no han estado durante la época estival", ha detallado Martínez Labella.



El Ayuntamiento necesita recabar las autorizaciones de forma expresa de las comunidades de vecinos, que han recibido una copia de la memoria del proyecto redactado por Ordaz Estudio de Arquitectura para su examen. Así, es necesario que remitan además certificado del acta de la reunión de la comunidad de propietarios en la que se aceptó otorgar los permisos por mayoría de sus miembros.



El Consistorio adjudicó a finales del pasado mes de febrero a Ordaz la redacción de proyecto y dirección facultativa de la remodelación de la José Artés de Arcos y su entorno, en el barrio de Oliveros, por un importe total de 27.406,50 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas, de cara a realizar una inversión en la zona de más de 700.000 euros.



Dicha actuación tiene por objeto "potenciar el protagonismo de la circulación peatonal, con calles más amables para el peatón, modificando la fisonomía actual que presenta esta zona". Se trata, según la concejal, de "humanizar el entorno, con espacios más amables y seguros, contribuyendo además a una mayor dinamización económica y comercial".



Esta actuación "integral" prevé ampliar las aceras y limitar el tráfico rodado a un solo carril. Como parte de esta actuación, las obras incluirán, no solo la renovación del acerado, pavimento, la mejora de la iluminación, incluso la incorporación a la urbanización de contenedores soterrados, sino también un tratamiento de los arcos que comparten espacio sobre el acerado.





--EUROPA PRESS--