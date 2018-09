La concejal de Personal del Ayuntamiento de Almería, Lola de Haro (PP), ha manifestado este miércoles el "firme compromiso" que el equipo de gobierno mantiene con la banda municipal de música, ya que, ante las críticas de "abandono" efectuadas por UGT, la edil ha indicado que este mismo día ha firmado la convocatoria para la provisión del puesto de director de la banda.



Para De Haro, el sindicato UGT juega "al despiste" en el Ayuntamiento y busca "confundir", puesto que la "temporal falta" de director en la banda "responde a una circunstancia de baja médica sobrevenida y es, por tanto, algo puntual".



Aún así, ha confirmado en una nota que el puesto de dirección sale a concurso y que hasta que se resuelva este proceso de forma definitiva, a partir del 1 de octubre --que es la fecha en la que la agrupación retoma su actividad después de vacaciones-- la banda "contará con un director de forma provisional".



Insiste la concejal en que todo esto "ya lo saben los responsables de UGT en el Ayuntamiento, que, han optado, no obstante, por mantener una campaña de acción política y no sindical", a su parecer.



"Cuando gobernaba el grupo municipal socialista, la banda no contaba con locales de ensayo propios y tampoco tenía programación", ha dicho De Haro, quien también ha hablado de mejoras del local de ensayo y de la adquisición de instrumentos; una línea de trabajo que tiene previsto "mantener e incrementar en el momento en el que sea posible".



La concejal ha exigido al sindicato que "deje de jugar al despiste" y que "no haga demagogia barata", dado que "comprometer toda la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Almería a la Banda Municipal de Música implicaría sacrificar el resto de contrataciones".

