El Ayuntamiento reubicó a 80 personas que adquirieron entradas sin numeración por vía no oficial para Il Divo

El Ayuntamiento de Almería ha indicado este viernes que ante la celebración del concierto que Il Divo ofreció en la noche de este jueves en la Plaza de Toros de Almería se vio obligado a reubicar a unas 80 personas que adquirieron entradas "legales" aunque sin numeración para ver el espectáculo y que fueron adquiridas a través de plataformas no convenidas y fuera de los canales oficiales que ofrece.



Así lo ha indicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, quien ha indicado que por parte del personal de acceso tan solo se detectaron cuatro entradas falsas que habían sido adquiridas en una web no determinada por sus propietarios, a quienes se invitó a cursar una denuncia ante la Policía Nacional por un posible delito de estafa.



El edil ha aclarado así que aquellas persona que adquirieron localidades por vías distintas a la página oficial del artista y de la web municipal pudieron acceder al concierto. "A esas personas se las reubicaron porque su entrada era legal, aunque no del todo correcta", ha apuntado Sánchez, quien ha indicado que "por no leer la letra pequeña" pudieron ser "engañadas" en cuanto a la ubicación.



El concejal ha recordado que en las propias entradas que se expiden por parte del Área de Cultura se recuerda que la organización no se hace responsable de aquellas localidades vendidas por plataformas no conveniadas con el Ayuntamiento, de modo que actualmente no existe ningún operador asociado, según ha precisado.





