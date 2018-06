Estado del puente de Pescadería





La concejal delegada del Área de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), ha asegurado este jueves que "antes de que acabe el mes de junio y una vez haya entrado en vigor la modificación presupuestaria aprobada en el último Pleno", el Ayuntamiento de Almería va a licitar la obra de mejora de la pasarela de Pescadería, cuyos vecinos a través de la plataforma 'Salvemos el puente' reclamaron a los grupos de PSOE, Cs e IU que impulsaran una moción para "reprobar" en pleno al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP) ante los "engaños" para emprender la actuación.



Martínez Labella ha reconocido que la obra "ha llevado un ritmo más lento de lo esperado" y ha pedido "disculpas a quienes hayan podido sentirse molestos" por ello, aunque cree que "no tiene ningún sentido pedir ahora la reprobación del alcalde por este asunto" cuando "hace un mes se aprobó en Pleno una modificación presupuestaria que permitirá acometer la obra de la pasarela", según ha trasladado en una nota.



La edil ha recordado que este viernes termina el plazo de presentación de alegaciones, "por lo que, en unos días se va a poder licitar el trabajo", que es un "compromiso del alcalde y del equipo de gobierno municipal que, en su día, se adoptó con el grupo Ciudadanos. "Estamos cumpliendo", ha reiterado Martínez Labella, a quien le hubiera gustado "haber podido ser más ágil en este asunto".



Vecinos y comerciantes han incidido en que a pesar de las acciones promovidas para ejecutar la mejora de la pasarela, con varias las mociones "aprobadas por unanimidad", un referéndum sobre el supuesto modelo a desarrollar e inclusiones de la actuación en los presupuestos, aún no se ha ejecutado la rehabilitación.



Así, han indicado que la infraestructura está contemplada en las cuentas municipales en 2018, cuando "parecen haber encontrado hueco en una partida que supuestamente ya existía en el presupuesto de 2017, después de garantizarnos que se haría con remanentes de 2016".



"Este engaño no puede salirle gratis al alcalde y no por nuestro caso concreto, sino por el bien de todos los barrios de la ciudad", han afirmado tras mostrar su manifiesto con el que pretenden que los grupos de la oposición acepten la "reprobación del alcalde de Almería" e insten a la "ejecución urgente de la puesta en valor del puente de Pescadería".



Para el colectivo, "la Plaza de Pavía, Pescadería-La Chanca, el barrio en su conjunto, ha sido engañado una y otra vez por un gobierno municipal insensible a las necesidades de una comunidad humilde" y que "ha faltado a la verdad obviando una y otra vez la única garantía que un ciudadano tiene del cumplimiento de una decisión de su Ayuntamiento, que es aquella que se aprueba en pleno".



EL PSOE RESPALDARÁ LA INICIATIVA



El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y representante de este partido en la junta municipal del distrito Poniente, Manuel Vallejo, ha trasladado que su grupo respaldará la petición de los vecinos de Pescadería porque es necesario "dignificar ese espacio, que el PP planteó hasta derribar".



Vallejo, que ha considerado "que el resto de los partidos en la oposición tienen que posicionarse públicamente sobre esa posibilidad", ha remarcado que el puente "es una constatación de que el PP en el Ayuntamiento de Almería no es capaz de cumplir con lo que se compromete en el propio pleno".



Para el edil es "normal" que los comerciantes de la Plaza Pavía y los residentes del barrio "estén desesperados y enfadados ante lo que consideran un engaño continuado en el tiempo por parte del equipo de gobierno" por lo que para él, el puente "se ha convertido en el más claro ejemplo de la incapacidad, la descoordinación y la falta de gestión del equipo de gobierno desde que comenzara el actual mandato".





--EUROPA PRESS--