Obras en la Plaza Vieja de Almería





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha indicado este martes que los técnicos municipales valorarán si la petición de OHL para prorrogar tres meses las obras de la segunda fase de actuación en la Plaza de la Constitución y las Casas Consistoriales --la tercera petición desde septiembre de 2017-- tiene "sustento técnico y legal" para modificar la propuesta inicial o "si se debe a un incumplimiento por falta de diligencia" de la empresa, en cuyo caso "el Ayuntamiento procederá a sancionar, como es nuestra obligación".



Así lo ha explicado el primer edil en declaraciones a los medios, a los que ha asegurado que la petición para prorrogar las obras tres meses más frente a la fecha límite marcada para el 14 de abril obedece a un "tema administrativo que ha de solventarse a nivel administrativo", por lo que la mercantil deberá presentar sus modificaciones al respecto. "Los políticos poco tenemos que decir al respecto", ha apostillado.



El regidor ha incidido en que los contratos "pueden modificarse" cuando concurren "causas justificadas desde el punto de vista técnico y jurídico" tanto en cuantía, en objeto y en plazos. "Si la empresa presenta una modificación en sustento técnico y legal sólido, el Ayuntamiento lo estimará, si no es así, se le denegará", ha añadido al respecto sin desvelar las razones que aduce la constructora. "No he visto en qué fundamenta la petición la empresa", ha asegurado.



En cualquier caso, ha señalado que es el director de obra y responsable municipal de la misma quien deberá estimar las razones para conceder un aplazamiento para la entrega de los trabajos o no, si bien en cualquier caso, la obra se finalizará afecte o no a la cuantía comprometida mediante contrato.



Fernández-Pacheco ha insistido en que las obras de la Plaza Vieja son "irrenunciables" tanto para la corporación como para la ciudadanía, de manera que "todos los esfuerzos" van "encaminados" a que esa obra "no se pare" y que sus consiguientes fases se puedan ir "superponiendo" a fin de contar "lo antes posible" con "una plaza mayor al estilo que tiene otras ciudades" y así "seguir revitalizando el casco histórico".

