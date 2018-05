El Ayuntamiento de Roquetas 'se salta' la orden que paraliza las obras en Torrequebrada

Parte de ellas se realizan sobre el yacimiento arqueológico de Turaniana, declarado Bien de Interés Cultural





ALMERÍA.- Con motivo de las obras realizadas en la Avenida Torrequebrada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través de una empresa adjudicataria, así como su paralización por no contar con el correspondiente estudio y supervisión arqueológica, la plataforma 'Unidos por Turaniana', formada por Asociación Posidonia de Aguadulce, Asociación de Vecinos La Paz de Aguadulce, Museo Gabriel Cara, Amigos de la Alcazaba de Almería, Grupo Ecologista Mediterráneo y Asociación Athenáa, ha presentado un escrito ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.



En este escrito se detallan los pasos a seguir en el caso de obras sobre un yacimiento arqueológico, que aparecen en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En ella se establece que dichas obras deben estar autorizadas por la Consejería de Cultura y que «deberán acompañarse del proyecto de conservación», el cual todo indica que no se ha realizado. Dicha ley establece como «infracción muy grave» la realización de obras «sin haber obtenido previamente las autorizaciones exigidas en los artículos 33.3 y 34.2 o en contra de los condicionantes que, en su caso, se impusieran», con multas que oscilan entre los 250.001 y 1.000.000 de euros.



Además, también se pregunta a la Delegación de Cultura si dichas obras han sido autorizadas, si tienen constancia de la redacción del correspondiente proyecto de actividad arqueológica y si tienen intención de poner en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo estos graves sucesos. También se ha solicitado que se acote la zona arqueológica afectada por las obras y se permita la continuación del resto de la reforma de la Avenida Torrequebrada, para minimizar el malestar de los vecinos de la zona.



Desde Unidos por Turaniana, además, se muestran preocupados por la situación de los residentes de la Avenida Torrequebrada, que llevaban esperando las obras numerosos años. En este sentido, los vecinos han alertado a esta plataforma sobre una versión de los hechos difundida recientemente en la que se culpa a los defensores de Turaniana de haber paralizado la obra. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal junto con la dirección de obra son los responsables de esta situación por no haber cumplido el pliego de condiciones de la obra ni haber supervisado correctamente su desarrollo.



Ante esta manipulación, el coordinador de Unidos por Turaniana, Juan Miguel Galdeano, indica que «mientras el equipo de gobierno municipal aparentemente guarda silencio sobre este atentado contra el patrimonio histórico roquetero, se van difundiendo rumores que tapan su irresponsabilidad poniendo a los vecinos en contra del yacimiento».



ESCRITO A LA DELEGACIÓN DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN ALMERÍA POR PARTE DE UNIDOS POR TURANIANA ACERCA DE LAS RECIENTES OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) EN LA AVENIDA DE TORREQUEBRADA Y SU REPERCUSIÓN EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE TURANIANA (BIC)



D. Juan Miguel Galdeano Manzano, con DNI (...), mayor de edad y vecino de Roquetas de Mar con domicilio en (...), teléfono de contacto 633 61 70 87, correo electrónico plataforma@unidosporturaniana.com, actuando en nombre propio y de la plataforma 'Unidos por Turaniana' expongo ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería los siguientes hechos:



1. Que en las últimas semanas se han estado realizando obras en la Avenida Torrequebrada de Roquetas de Mar (Almería), parte de ella situada sobre el yacimiento arqueológico de Turaniana, declarado Bien de Interés Cultural, encargadas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a una empresa adjudicataria.

2. Que el pliego de condiciones de la obra, llamada «Acondicionamiento y mejora de la Avenida Torrequebrada y plazas anexas» en el apartado «2.1. Bien de Interés Cultural (BIC). Yacimiento Turaniana» del «Anejo nº 4. Ocupación y servidumbres» establece la presentación del proyecto de obra a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y su correspondiente autorización, tal y como se especifica en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 33.3: «Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción».

3. Que, tras la aprobación de dicho proyecto por la Consejería de Cultura, el pliego de condiciones también indica que «se deberá elaborar y presentar un proyecto de actividad arqueológica, el cual también será autorizado por Cultura. En las actuaciones bajo suelo tales como zanjas para canalizaciones y movimiento de tierras esté presente un Arqueólogo», tal y como recoge la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 33.6: «La solicitud de autorización o la comunicación, establecidas, respectivamente, en los apartados 3 y 5 de este artículo, deberán acompañarse del proyecto de conservación regulado en el Título II, correspondiente a la intervención que se pretenda realizar».

4. Que distintos testimonios de vecinos y viandantes aseguran la realización de una o varias zanjas, con posible hallazgo de restos arqueológicos, sobre el espacio catalogado como BIC durante estas obras así como su inmediato cubrimiento de nuevo con tierra.

5. Que, según la información publicada en los medios de comunicación, dichas obras fueron paralizadas el pasado jueves 24 de mayo y la maquinaria retirada por orden de la jefatura de obra y que se informó a esta Delegación acerca de la ausencia de un arqueólogo que supervisase las obras y su correspondiendo movimiento de tierras y apertura de zanjas.

6. Que, según los medios de comunicación, un técnico de esta Delegación ha acudido a la zona a valorar las obras y sus posibles daños sobre el BIC.

7. Que la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 39 que serán actuaciones ilegales «las actuaciones realizadas y nulas las licencias otorgadas sin contar con la autorización o, en su caso, la comunicación previa previstas en el artículo 33, apartados 3 y 5, o sin atenerse a las condiciones impuestas en la autorización».

8. Que la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 108 establece que «se consideran infracciones muy graves todas aquellas actuaciones que lleven aparejada la pérdida o desaparición o produzcan daños irreparables en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz» y en su artículo 109 que «Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes actuaciones: h) La realización de cualquier obra o actuación en inmuebles afectados por una inscripción como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o en sus entornos, sin haber obtenido previamente las autorizaciones exigidas en los artículos 33.3 y 34.2 o en contra de los condicionantes que, en su caso, se impusieran. i) El otorgamiento de licencias, aprobaciones o autorizaciones de cualquier tipo para la realización de actuaciones en inmuebles afectados por una inscripción como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o sus entornos, sin que previamente se hayan emitido las autorizaciones exigidas por los artículos 33.3 y 34.»

9. Que dicha Ley 14/2007 establece las siguientes multas por las citadas infracciones: «a) Infracciones muy graves: multa de doscientos cincuenta mil un euros (250.001) a un millón de euros (1.000.000). b) Infracciones graves: multa de cien mil un euros (100.001) a doscientos cincuenta mil euros (250.000)».



Ante todo lo anterior, planteo a esta Delegación las siguientes preguntas y peticiones:



- Si la Consejería de Cultura ha autorizado el proyecto de «Acondicionamiento y mejora de la Avenida Torrequebrada y plazas anexas».

- Si, posteriormente, ha recibido y autorizado el citado «proyecto de actividad arqueológica».

- Si tenían conocimiento del inicio de dichas obras.

- Si han sido informados acerca de los posibles restos arqueológicos que los vecinos aseguran que se han hallado durante las obras.

- Si la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene intención de informar a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo sobre estos hechos y los posibles daños que se hayan podido cometer contra el yacimiento arqueológico de Turaniana.

- Que se acote la zona arqueológica afectada por las obras y se permita la continuación del resto de la reforma de la Avenida Torrequebrada, para minimizar el malestar de los vecinos de la zona.