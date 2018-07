El Ayuntamiento de Huércal Overa no ha dado hasta la fecha licencia para una nueva explotación porcina en Gacía

En la actualidad el expediente se encuentra en periodo de alegaciones, trámite ambiental



Domingo Fernández, alcalde de Huércal Overa

HUÉRCAL OVERA.- Ante la situación creada entre los vecinos del paraje de Gacía, en la pedanía del Saltador, por la presentación por parte de un empresario de un expediente de creación de una explotación porcina en la zona, desde el Ayuntamiento de Huércal-Overa, el Alcalde, Domingo Fernández, aclara que “de momento no se ha concedido licencia municipal para la misma. El expediente se encuentra en trámite ambiental. Una vez que se termine el plazo de alegaciones, el 2 de agosto, se estudiarán las alegaciones presentadas por los vecinos”.



Fernández matiza que “respetamos a los vecinos de esta pedanía, nos hemos reunido con ellos en diversas ocasiones y estamos escuchando las razones por las que se opone a la construcción de esta granja. No obstante no tenemos que olvidar que las normas para las explotaciones están determinadas por la Junta de Andalucía y el PGOU del municipio, tanto las distancias como los requisitos a cumplir, y desde el Ayuntamiento lo que hacemos es dar la licencia una vez que se han recabado los informes pertinentes siempre y cuando sean favorables. No obstante todas las alegaciones que los vecinos han presentado están siendo minuciosamente estudiadas y vamos a incidir en ellas para que no quede ni un cabo suelto y se cumpla estrictamente con la legalidad”. Así mismo, desde el Ayuntamiento se muestra el respeto al empresario que ha decido emprender en la zona pidiendo, por supuesto, que cumpla en todo momento con la legalidad y que actúe tal y como la misma establece.



En cuanto a las manifestaciones que los vecinos de Gacía están llevando a cabo por esta causa el Alcalde destaca que “son una muestra de que el pueblo está vivo, alzan su voz ante los problemas de salud, misma preocupación que compartimos y por la que estoy convencido que también alzarán sus voces con los problemas que actualmente tenemos en el Hospital La Inmaculada por la falta de especialistas”.