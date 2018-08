El Ayuntamiento de Gádor trabaja para agilizar la construcción de un colector para encauzar los vertidos

• Cítricos del Andarax invertirá mas de un millón de euros en la ampliación de la planta depuradora de tratamiento biológico de esta industria agroalimentaria



Gádor

GÁDOR.- El Ayuntamiento de Gádor esta trabajando para agilizar una solución definitiva que permita erradicar lo antes posible los vertidos procedentes de en su mayor parte de la industria agroalimentaria al cauce del Andarax, mediante la construcción de un colector para el encauzamiento de dichas aguas.

“Estamos trabajando desde el minuto uno para dar respuesta al problema de los vertidos”, ha señalado la alcaldesa de Gádor Lourdes Ramos Rodríguez, quien ha indicado que “es un problema complejo, que por la envergadura del proyecto y el coste económico de esta actuación no puede afrontar por sí solo el Ayuntamiento y requiere de financiación adicional para acometer la construcción de un colector para encauzas estas aguas procedentes, tanto de las industrias instaladas en el polígono como de las que se implanten en el futuro”.

“Hemos mantenido varias reuniones con Medio Ambiente y ya tenemos permiso para llevar a cabo esta actuación—explica Lourdes Ramos--. Nos hemos reunido también con las empresas que van a tomar parte en las construcción del nuevo colector y el Ayuntamiento está agilizando los tramites para gestionar la redacción del proyecto del colector y buscando financiación adicional; para lo cual nos hemos puesto en contacto con Diputación al objeto de recabar su ayuda y colaboración”.

Asimismo, la primera edil gadorense ha señalado que todos los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax están perfectamente informados de las gestiones que se están llevando a cabo. “Por ello me sorprenden las continuas declaraciones referentes a este tema que se están produciendo últimamente y no entiendo –finalizó indicando--, por qué cuando kilómetros de la red de tuberías saneamiento y miles de millones de inversión estuvieron tantos años enterrados en el cauce del río y sin conexión ninguna parte no se pronunciaron sobre el problema de los vertidos al cauce y ahora en cambio sí lo hacen, aún a sabiendas de que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y más para que este colector, que solucionaría toda esta situación, sea una realidad lo antes posible”

Por su parte el director de la Cítrica del Andarax, Antonio Gonzálvez García, ha dado a conocer, que esta fabrica va a invertir mas de millón de euros en la ampliación de la planta depuradora de tratamiento biológico con que cuenta en la actualidad esta industria agroalimentaria.

“Nos hemos reunido con Medio Ambiente para explicarle que la actual depuradora, en la cuya construcción se invirtieron 500.000 euros, ha llegado al limite de su capacidad y les hemos comunicado que vamos a invertir mas de un millón de euros en ampliar la depuradora”.

Antonio Gonzálvez afirma, que en cualquier caso “hay que ser realistas y ser conscientes de que este tipo de obras, por su complejidad, no se hacen de hoy para mañana. Dependiendo del proyecto y de los plazos de ejecución confiamos,que estará operativa para principios del próximo año. De todas formas, aunque mejore la depuración van a continuar existiendo vertidos hasta tanto no se construya el colector para el encauzamiento definitivo de estas aguas”.