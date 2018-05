El Ayuntamiento de Almería penalizará las obras de OHL en la Plaza Vieja desde el 14 de mayo

Tras rechazar sus alegaciones



Obras en la Plaza Vieja de Almería





La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almería ha rechazado las alegaciones efectuadas por la empresa OHL contra la resolución municipal en la que se concedía un periodo de tres meses con penalizaciones a partir del segundo mes para finalizar los trabajos de rehabilitación y reforma de las Casas Consistoriales y la Plaza de la Constitución, de forma que penalizará con una multa de 763,23 euros diarios aquellos trabajos que ejecute a partir del 14 de mayo.



Así lo ha indicado en rueda de prensa el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón (PP), quien ha explicado que cualquier actuación posterior a la fecha señalada no estaría "justificada", según se entiende por parte de los técnicos municipales, de modo que habrá sanciones por cada día que se dilante las obras entre el 15 de mayo y el 14 de julio.



"Estamos siendo escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad", ha asegurado el teniente alcalde, quien ha recordado que en ocasiones "no está justificado ampliar un presupuesto o un plazo. "Todos hemos hecho obras en nuestra casa, hemos desalojado por una semana y al final hemos tenido que estar en casa de la suegra un par de ellas porque la obra se nos ha demorado más de la cuenta", ha ejemplificado.



La mercantil señaló en sus recursos que los retrasos en la entrega de los trabajos obedecía a "cuestiones técnicas" y no a una falta de inacción por su parte. No obstante, este criterio no ha sido compartido por los técnicos municipales, con lo que la empresa se expone a una multa global de hasta 46.557 euros.



El informe jurídico del Consistorio apuntaba que parte de los retrasos se debían al "bajo ritmo de trabajo que llevó la obra durante los meses de agosto, septiembre y octubre" por la "falta de personal y de frentes abiertos" así como a otras actuaciones que se han aplazado y pospuesto.



Además de la "falta de personal" detectada el pasado verano, desde el Área de Fomento se estimó que la rehabilitación de las fachadas, a excepción de la fachada de la Casa Central, "podría haber comenzado cuatro semanas antes" de lo previsto si la constructora "no hubiese pospuesto el desmontaje del sistema de apeos".



BIBLIOTECA MUNICIPAL



Por otra parte, Castellón ha informado de que las obras para la adaptación del antiguo cuartel de Policía Local a la nueva biblioteca municipal han finalizado y se van a recepcionar "en los próximos días" una vez que finalicen los trámites administrativos pendientes.



En este sentido, ha incidido en el que el Ayuntamiento trabajará ahora en formular el expediente de contratación del mobiliario de las nuevas instalaciones ubicadas en la calle Santos Zárate donde prevé invertir "en torno a un millón de euros". Igualmente, ha explicado que también se licitará "en breve" el personal que gestionará los 2.000 metros cuadrados que ofrecerá este espacio.



Castellón ha recordado que existe en vigor un contrato con la Universidad de Almería para explotar la biblioteca, la cual debe ser un "referente en la ciudad" y adaptarse a los requerimientos de los usuarios.



El Ayuntamiento y la UAL firmaron el pasado mes de noviembre un convenio de colaboración por el que el Consistorio encargó al órgano académico el diseño y la puesta en marcha del modelo de gestión de la b biblioteca por un importe de 172.500 euros y un plazo de aplicación de dos años.



La Universidad debía así redactar los pliegos técnicos para las licitaciones del centro cultural y creará las normas de funcionamiento, por lo que el Ayuntamiento le entregará un importe de 150.000 euros en 2018 y 22.500 euros en el segundo año. A su vez, la biblioteca abrirá a los investigadores de la universidad el uso del fondo antiguo municipal.





--EUROPA PRESS--