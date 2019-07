El Ayuntamiento de Almería multa con 12.000 euros y ordena el precinto de una local del centro por exceso de ruidos

Local multado por el Ayuntamiento de Almería





El Ayuntamiento de Almería ha impuesto una sanción de 12.000 euros y ha ordenado el precinto de un local de copas ubicado en la zona de las Cuatro Calles de la capital a raíz de un expediente sancionador iniciado por los ruidos producidos en el establecimiento, lo que dio lugar a una falta "muy grave" en relación a la normativa sobre contaminación acústica.



Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el expediente se incoó a partir de la denuncia de unos particulares, de forma que ha sido ratificado tras agotar la vía administrativa y haber rechazado las alegaciones del propietario del establecimiento, que no podrá reabrir el negocio hasta que facilite una conexión que permita consultar el limitador de sonido 'on line'.



La actuación se inició el 25 de noviembre del pasado año, cuando los agentes de la Policía Local realizaron una medición de ruidos en el entorno del local sobre las 3,20 horas en el local de copas 'Vhada', ubicado en el número 54 de la calle Real.



En base a dicho expediente, la entidad aportó el contrato de alquiler y mantenimiento de equipos de control de ruidos suscrito con otra empresa, a fin de poder reabrir el conocido establecimiento que se ubica en la zona acústicamente saturada (ZAS) de la capital.



No obstante, desde el negociado de disciplina ambiental se abogado por mantener el precinto que pesa desde el pasado mes sobre el local hasta que se facilite la conexión con el limitador-controlador de la cadena de sonido y se aporte un informe técnico que garantice el cumplimiento de normativa en cuanto a los niveles máximos de ruido.



La normativa municipal de ruidos observan como infracciones muy graves la emisión de ruidos por valores superiores en 15 decibelios o la inadecuación en zona saturada del ejercicio de la actividad a lo establecido en la licencia, entre otros aspectos.





--EUROPA PRESS--