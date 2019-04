El Ayuntamiento de Almería cierra 2018 con un superávit de 3,5 millones

Es la capital andaluza que menos debe a sus proveedores



Imagen del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería

ALMERÍA.- La sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Almería incluía hoy un total de veintiocho puntos en el Orden del Día. Entre ellos, la celebración del sorteo para la designación de los presidentes y vocales de las mesas electorales que se conformarán en la capital con motivo de las Elecciones Generales que se celebrarán el día 28 de abril.

Además de dar cuenta de los decretos sobre la modificación de la estructura orgánica municipal, nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno Local, de tenientes de Alcalde y el nombramiento de Ana Martínez Labella, como vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tras la renuncia de sus cargos por parte del concejal del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Castellón, también se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Almería del ejercicio 2018 y se han debatido un total de ocho mociones presentadas por los diferentes grupos que conforman la corporación municipal.

La liquidación del presupuesto 2018, así como la aprobación del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Almería, con el voto favorable de Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Socialista, de la concejala no adscrita, Mabel Hernández, y la abstención de IU y Ciudadanos, han centrado fundamentalmente el debate más controvertido por parte de los diferentes grupos. En este punto, la concejala de Economía y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha defendido la gestión económica, eficaz y solvente realizada por el Partido Popular al frente del Ayuntamiento, un ejercicio de responsabilidad que ha permitido en estos años “seguir reduciendo la deuda financiera, la inversión en los barrios y en el conjunto de la ciudad, con la ejecución de proyectos transformadores y el desbloqueo de otros históricos reclamados por la ciudad, como el soterramiento del paso a nivel de El Puche o la Plaza Vieja, para seguir creciendo y proyectando al futuro de una Almería que tiene en su Ayuntamiento el mejor motor para su desarrollo”.

Respecto de la liquidación, la edil popular ha defendido que “los resultados obtenidos de la misma no hacen sino confirmar la excelente salud de las finanzas municipales, fruto de una buena gestión económica y de un buen uso del dinero público, garantizando con ello la posibilidad de seguir acometiendo inversiones y hacer frente a los compromisos de pago”. De hecho, Vázquez ha destacado que Almería es hoy la capital andaluza con menos deuda financiera, con un volumen de deuda del 54,25%, y el de Almería uno de los ayuntamientos que menos debe a sus proveedores, ocupando el puesto 16 de 50, como recoge el Ministerio de Hacienda, situándose el periodo medio de pago a proveedores en 11,62 días.

Vázquez ha defendido una política económica “que no gasta aquello que no se tiene, sin dejar de prestar los servicios básicos de calidad que precisa la ciudad y bajando los impuestos. No es cierto que cobremos más. La presión fiscal al ciudadano se sigue reduciendo y facilitando el pago mediante su fraccionamiento. No hay política electoralista, como denuncian desde la oposición, hay trabajo, mucho trabajo”.

Con un superávit de 3.586.619,10 euros en la liquidación del Presupuesto, Vázquez ha querido significar que un año más el Ayuntamiento cierre su ejercicio cumpliendo las magnitudes que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, a excepción en el 2018 de la regla de gasto, que obliga, como se ha acordado, a aprobar un Plan Económico Financiero que propone, como única medida de corrección, constatar la aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, que tuvo lugar el 31 de enero de 2019 y entró en vigor el 1 de febrero de este año, cumpliendo con los principios de estabilidad presupuestaria, límite de la deuda y objetivo de la regla de gasto, como se desprende del propio informe de la intervención municipal”, ha recalcado la edil.

Felicitando el resultado presupuestario, que pone de manifiesto que los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2018, con una ejecución cifrada en el 99,4%, han sido suficientes para financiar los gastos realizados, ejecutados en un 97,18%, todo ello respecto al presupuesto inicial, la responsable del área económica ha justificado el incumplimiento en el objetivo de la regla de gasto, cifrado en 12,8 millones de euros “en la incorporación de remanentes a lo largo del pasado año”, utilización que, a juicio de la responsable del Área de Economía, “no puede admitirse como determinante para una administración local de una situación de déficit estructural. Es más, habría de identificarse con una situación de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del presupuesto”.

María Vázquez también ha querido destacar la disminución en los costes financieros asociados a los préstamos, otro año más consecutivamente, situándose en 4,04 euros por habitante al año, la capacidad inversora del Ayuntamiento” compatible con la “reducción de deuda financiera y una disminución de la presión fiscal, cumpliendo el compromiso que este Equipo de Gobierno y su alcalde a la cabeza han venido manteniendo a lo largo de toda la Corporación”.