El Ayuntamiento aprueba su plan de ajuste entre críticas de la oposición por acumular obras en año electoral

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes con el apoyo del equipo de gobierno (PP), PSOE y la edil no adscrita el plan económico financiero municipal como consecuencia de haber sobrepasado el límite de gasto en 12,8 millones de euros entre críticas de los grupos de la oposición, al entender que la acumulación de remanentes financieros de ejercicios anteriores por inversiones no realizadas tenían como fin hacer coincidir una mayor nivel de inversión con un año electoral.



Durante el debate, la edil de Economía, María Vázquez, ha defendido la "excelente salud en las finanzas municipales" así como la labor del primer edil, Ramón Fernández-Pacheco, al conseguir "desbloquear proyectos históricamente bloqueados", entre los que ha citado el soterramiento de las vías del tren, las obras en la Plaza Vieja o la ampliación del Paseo Marítimo; toda vez que ha subrayado la baja presión fiscal de los ciudadanos y el pronto pago a proveedores.



"Por un lado dicen que no hacemos nada y por otro dicen que tenemos Almería levantada", ha dicho Vázquez respecto a las críticas por "ineficacia" y "falta de gestión" que ha vertido la oposición, desde donde el concejal de IU Rafael Esteban ha tildado de "artimaña de año electoral" acumular obras al final del mandato aunque ello supusiera incumplir la regla de gasto y la obligación de contar con un plan de ajuste, que queda incluido en le presupuesto de 2019 ya aprobado.



Para Esteban, la "foto fija" de la liquidación presupuestaria muestra que "tácticamente se han ido aproximando las inversiones y la realización de obras al año electoral" a como que la ciudadanía ha cumplido con el pago de impuestos pese al incremento de la presión en un 11,22 por ciento, con lo que cada habitante paga de media 603,14 euros por habitante, según ha calculado.



Según el dirigente de IU, el PP lleva "15 años" en el gobierno local, en los que "no han cambiado la realidad de esta ciudad" puesto que hay "barrios que están dejados de la mano de Dios en los que no hay autoridad que entre para poner fin a las mafias" y donde han "aumentado los problemas de convivencia", al tiempo que otras actuaciones comprometidas se han convertido en una "parodia", según ha calificado los trabajos del Mesón Gitano o el puente de Pescadería.



Desde Cs, el portavoz del grupo, Miguel Cazorla, ha lamentado que los presupuestos de años anteriores sean un "papel mojado en lo que no interesa" y así dejar "el dinero que sobra de cada año para cuando acaba la legislatura" a fin de "levantar calles" y "cortar cintas", de modo que los ciudadanos "vean que se hacen cosas", aunque ello haya supuesto, según ha deslizado, "incumplir" los acuerdos presupuestarios con su grupo.



"Cuando sobra dinero en un Ayuntamiento no es como cuando sobra en una casa porque ha habido capacidad de ahorro (...). En una administración pública significa que no hemos tenido capacidad de gestión necesaria", ha insistido Cazorla, quien ha afeado la "nefasta y pésima gestión" del equipo de gobierno, al que ha acusado de haber "acumulado dinero de manera intencionada" para realizar actuaciones que queden "en la retina" de los votantes antes de los comicios.



La portavoz del PSOE, Adriana Valverde, también ha incidido en este aspecto y ha recordado que la última ocasión en la que también se incumplió la regla de gasto al superar el nivel de inversiones derivado del supéravit fue en 2014, en vísperas de un año electoral. "Han tenido una pésima gestión que han intentado tapar cuando llegaban las elecciones", ha dicho la portavoz, que ha acusado al PP de "casi cuatro años de engaño permanente a los almerienses" en los que se han dejado de hacer inversiones "por incapacidad" y "por interés en acumular obras en el año electoral".



Pese a sus críticas, en las que ha recalcado que el equipo de gobierno únicamente ha ejecutado "el 40,8 por ciento de las inversiones", según sus cifras, Valverde y el resto de ediles socialistas han optado por apoyar con su voto a favor el plan de ajuste por una "cuestión de responsabilidad".

--EUROPA PRESS--