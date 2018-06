El aparcamiento en las playas de Cabo de Gata será gratuito este año para los usuarios con vehículo propio

Playa de Mónsul





El aparcamiento de vehículos particulares en las playas situadas a poniente de San José, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), cuyo acceso se restringe a partir del viernes para garantizar su conservación durante los meses de verano, será gratuito este año para los usuarios después del acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y la empresa que gestionará el control de accesos y mantenimiento de la vía.



Así lo ha indicado a Europa Press el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Raúl Enríquez, quien ha señalado que la empresa Torres y González Díaz se ocupará de dar entrada y salida a los vehículos hasta ocupar las 399 plazas de aparcamiento que hay junto a las playas de Mónsul, Genoveses y El Barronal pero que, a diferencia de años anteriores, no se cobrará a los usuarios un importe de cinco euros por coche, o menos en los casos bonificados.



Cabe recordar que la Junta limita entre el 15 de junio al 16 de septiembre el acceso a esta zona del Parque Natural debido a que el aumento de tráfico rodado constituye un factor de degradación de los valores naturales de estos enclaves de alto valor ecológico, a la vez que conlleva graves problemas de colapso en las vías de acceso a las mismas.



Enríquez ha apuntado el "esfuerzo" que este año se va a hacer desde la Junta para sufragar el coste del aparcamiento esta temporada, si bien el objetivo es mantener abiertas las conversaciones con la empresa, que posee parte de los terrenos en los que se ubica el parking, y el Ayuntamiento de Níjar para cambiar el modelo de gestión a uno "más sostenible" y "a largo plazo".



Entre las posibles opciones, el titular provincial de Medio Ambiente ha destacado algunas opciones que también son de interés para el Consistorio nijareño como pueden ser la expropiación de los terrenos, negociar una compraventa o efectuar una permuta, aunque aún no se han cerrado posturas al respecto.



Durante los últimos años, la Junta había suscrito un contrato administrativo especial con la empresa para dar a través de ella servicios de información medioambiental, mantener el ecosistema, llevar el control de accesos de entrada y salida de las playas así como la regulación del estacionamiento vehículos y el servicio discrecional de transporte de viajeros de la Playa de Los Genoveses a la Cala Carbón, todo ello por un valor de 7.937,98 euros, al menos, en 2017. Además, la empresa realizaba los cobros por el uso de parking.



Las tres zonas de aparcamiento cuentan con una capacidad para acoger 399 coches como máximo entre las 8,00 y las 19,00 horas previo pago de una tarifa de acceso, si bien la rotación permite que la afluencia de vehículos.



Así, en el verano de 2017, la media de vehículos que accedió a estos espacios naturales fue de 655,36 vehículos diarios, si bien en meses con mayor afluencia, como es el mes de agosto, la media diaria de vehículos se incrementó hasta los 801 coches al día, lo que supone una doble rotación diaria completa.



Con esto, la empresa mantendrá esta temporada la regulación de estacionamiento de vehículos en tres zonas de aparcamientos, con 124 plazas en la Playa del Mónsul, 216 en Genoveses y 59 en la playa del Barronal, aunque desde el Gobierno andaluz no han precisado, por el momento, el coste que tendrá esta temporada dicho servicio.



A MÓNSUL DESDE ALMERÍA



Las novedades sobre los servicios para acceder a estas playas también se extienden esta temporada al acceso mediante transporte público, ya que será el Consorcio Metropolitano de Transportes el que facilitará mediante una lanzadera la llegada a las calas y playas al tiempo que dispondrá una línea directa desde la capital almeriense hasta la Cala Carbón con paradas en San José, Genoveses, Barronal y Mónsul.



En concreto, el Consorcio de Transporte Metropolitano de Área de Almería va a incorporar estas paradas a la línea interurbana M-212 entre Almería y San José, y ofrecerá el billete a un precio de 2,95 euros o de 1,99 euros si se realiza con tarjeta del Consorcio. Igualmente, el viaje únicamente entre San José y las playas del Cabo tendrá un precio de 1,35 euros por billete, que se reducirá a 0,85 euros a los usuarios de la tarjeta.



Durante el pasado año, el precio de la lanzadera oscilaba entre un euro el viaje solo de ida y 1,5 euros el viaje de ida y vuelta. El pasado verano fueron 17.093 personas las que optaron por utilizar el bus lanzadera para acudir a las playas, lo que supuso un crecimiento de este sistema de transporte del 57 por ciento, dado que durante la temporada de 2016 fueron 7.202 usuarios los que se decantaron por este medio.



En total, el pasado verano, fueron unas 212.129 personas las que visitaron durante esta temporada las playas con acceso restringido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que supuso un total de 29.387 usuarios más que durante 2016, esto es, un 11,49 por ciento más que ese verano.

--EUROPA PRESS--